Arannyal és tejjel megelőzhető lesz a másnaposság

Évezredes problémát oldottak meg a zürichi Szövetségi Műszaki Főiskola (ETH) kutatói: minden eddiginél hatékonyabbnak tűnő szert fejlesztettek ki a másnaposság ellen. A gél állagú készítmény a bélben fejti ki a hatását, és bár a már véráramba jutott alkohol mennyiségét nem tudja csökkenteni, a még fel nem szívódottét igen, amivel a kutatók szerint nemcsak a másnaposság, hanem már a még további lerészegedés is megelőzhető.

A némileg meglepő módon tejből, pontosabban tejsavóból és arany nanorészecskékből álló készítményt egyelőre csak egereken tesztelték, de a kezdeti eredmények biztatónak tűnnek: az állatok véralkoholszintjét 30 perc alatt 40 százalékkal sikerült csökkenteni.

Raffaele Mezzenga anyagkutató, a gél egyik kitalálója szerint a készítménnyel az alkohol lebontása nem a májban, hanem a bélben történik, így nem is keletkezik acetaldehid, ami a másnaposság kellemetlen tüneteinek nagy részéért felelős. A módszer hátránya, hogy a bajt nem hozza helyre, csak megelőzi: a már felszívódott alkohol ellen nem hatásos, így detoxikációra nem alkalmas.

Kárcsökkentő hatás

Mezzenga szerint azt is megfigyelték, hogy azok az egerek, amelyek alkoholfogyasztás előtt vagy közben kaptak a gélből, egészségesebbek is voltak, kevesebbet fogytak, mint amelyek tíz napon át végig csak piáltak, ez pedig arra utal, hogy a szer csökkentheti az alkohol egészségkárosító hatásait is. Az így kezelt egerek leletei is jobbak voltak, mint azoké, akik nem kaptak gélt, illetve a májuk is kevésbé károsodott.

A kutatók le is védették a gélt, de az emberi tesztekre még nem kaptak engedélyt. Mezzenga szerint korábban már bebizonyították, hogy a termék alapjául szolgáló fehérjeszálak alkalmasak az emberi fogyasztásra, így valószínűleg csak idő kérdése, hogy vizsgálják a csodaszer humán felhasználását is, végül pedig piacra is dobják a készítményt. A jó hírek ellenére a kutató azért hangsúlyozta: mindenre azért nem jó a csodagél, és ha valaki el szeretné kerülni az alkohol egészségkárosító hatását, az inkább ne igyon.