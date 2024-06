Ész Ventura: Hogyan kell biztonságos körforgalmat tervezni?

194. feladványunkban biztonságos körforgalmat kellett tervezni. A körforgalmak előnye a lámpás kereszteződésekhez képest, hogy gyér forgalomban nem kell az autósoknak várakozniuk, az aluljárókhoz és felüljárókhoz képest pedig jelentősen olcsóbbak. Hátrányuk, hogy több a baleset lehetősége, ezért ennek mértékét már a tervezésnél érdemes optimalizálni.

Egy csomóponton keresztülmenő útvonalhoz hozzárendelhetünk egy úgynevezett veszélyszámot, ami nem más, mint a becsatlakozási lehetőségek száma az útvonal mentén, vagyis azon pontok száma, ahol oldalról belénk hajthat valaki, ha nem adja meg nekünk az elsőbbséget, vagy mi belehajthatunk valakibe, ha nem adjuk meg neki az elsőbbséget. Ez a veszélyszám az, amit minimalizálni szeretnénk – vagyis szeretnénk, ha a maximális értéke a legkisebb lenne. Természetesen feltesszük, hogy fölösleges köröket nem teszünk a körforgalomban, azaz az optimális úton haladunk, és mindenki a saját sávjában marad.

Példaként, ha megnézzük az alábbi körforgalmat, és azt vesszük, hogy az 1-es számú útról hajt fel valaki és a 3-as számú úton hajt le, akkor a veszélyszám 2, mert a felhajtásnál balról nekimehetnek, majd a következő leágazásnál jobbról beléhajthatnak. Vegyük észre, hogy a körforgalom elhagyása nem növeli a veszélyszámot, mert a sávokat tekintve ott nincs becsatlakozási lehetőség, csak egy elágazás: a sofőr vagy továbbmegy, vagy kihajt a körforgalomból. Az említett példa útvonalnak tehát 2-es a veszélyszáma, viszont a körforgalom maximális veszélyszáma 4, hiszen abban az esetben, ha ugyanez az autó nem a 3-as, hanem az 5-ös úton szeretne lehajtani, akkor még a 3-as és 4-es út becsatlakozási lehetősége is növeli a veszélyszámot.

A feladványunkban viszont 12 darab kétsávos útra kellett csomópontot tervezni, mégpedig legalább két különböző konstrukciót, amelyek maximális veszélyszáma 9. Egy lehetséges megoldás szerepel a Dr. Ecco talányos kalandjai című könyvben, amelyben öt körforgalmat kapcsolunk össze úgy, hogy egy körforgalom van középen, amelyhez négy külső körforgalom kapcsolódik kétsávos utakkal csillagszerűen az alább látható módon. Ellenőrizzétek le, bárhonnan bárhova szeretnénk eljutni, tudunk találni olyan utat, hogy annak a veszélyszáma nem nagyobb 9-nél.

Szükségünk lenne még egy, a fentitől különböző konstrukcióra is, és ez már nem szerepel a könyvben, viszont a fenti konstrukció mintájára megoldható egy kicsit több körforgalommal. A középső 4 utas körforgalom helyett tegyünk középre egy 6 utasat, kívül pedig legyen hat körforgalom, amelyek mindegyikébe két út fut be a 12-ből. Minden körforgalom irányítása az óramutató járásával ellentétes legyen, ahogy a fenti ábrán. Ez is olyan megoldás lesz, amelynek a maximális veszélyszáma 9.

Az érdekesség viszont az, hogy még ezeknél is lehet jobbat csinálni, a maximális veszélyszám ugyanis 8-ra is lecsökkenthető. Ehhez egyszerűen hagyjuk ki a középső körforgalmat az előző konstrukcióból, és a csillagszerű összeköttetés helyett a hat külső körforgalmat közvetlenül kössük össze kétsávos utakkal egy gyűrű mentén. Az egysávos körforgalmak irányítása most is az óramutató járásával ellentétes legyen. Ellenőrizzétek le, valóban működik, csak bejön egy új veszélyességi faktor, a szédülésveszély, hiszen a legrosszabb esetben akár négy körforgalmon is át kell haladni, és közben még a gyűrűn is haladunk körbe. Illetve jól ki kell táblázni a dolgokat, hiszen a céltól függően lehet olyan, amikor a gyűrűn balra érdemes elindulni, de olyan is, amikor jobbra.