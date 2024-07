Páratlan videó készült az óceánt szopós borjával átszelő kék bálnáról

Az ausztráliai Charles Darwin Egyetem tengerbiológusai közel két évtizede folytatnak kutatásokat a délkelet-ázsiai Kelet-Timor partjainál, de most először sikerült mozgóképen dokumentálni, miként gondoskodnak utódjaikról a Föld valaha élt legnagyobb testű állatai a Csendes- és az Indiai-óceán közötti, közel 5 ezer kilométeres vándorlásuk alatt.

Az IFL Science beszámolója szerint korábban is ismert volt, hogy Kelet-Timor nem ritkán több ezer méter mély partközeli vizei, különösen az ország északi partja mentén fekvő keskeny Ombai-Wetar-szoros is része a kék bálnák (Balaenoptera musculus) óceáni útvonalának, de a Charles Darwin Egyetem közleménye azt is valószínűsíti, hogy ebben a régióban hozzák világra utódaikat a faj nőstényei. Az utóbbi állítás azért lényeges, mert eddig nem sikerült lokalizálni, hogy hol hozzák világra borjaikat a veszélyeztetett tengeri óriások.

A YouTube-on július 5-én publikált alábbi videóban a Kelet-Timor partjaitól a nyílt óceán felé tartó, borját szoptató anya látható:

A kereskedelmi célú bálnavadászat 1984-es felfüggesztéséig évente ezerszámra leölt, a 20. század eleji 350 ezressel szemben jelenleg globálisan nagyjából 20-25 ezresre becsült kék bálna populációinak regenerálódása még éppen csak megkezdődött, ezért létkérdés az utódnevelő régiók feltérképezése.

