Ismeretlen varázsgombát találtak Afrikában

Bár a világon valószínűleg több száz pszilocibintartalmú gombafaj él, Afrikában mindeddig csak négyet írtak le, egy friss kutatásban viszont még kettőt találtak, ezzel hatra emelkedett a kontinens (tudományosan leírt) badargombáinak száma.

Az egyik újonnan leírt gombára egy műkedvelő mikológus, Daniella Mulder figyelt fel 2021-ben. A dél-afrikai Stellenbosch Egyetem genetikai vizsgálata megerősítette Mulder gyanúját, amely szerint valóban egy eddig ismeretlen fajról van szó, amely a Psilocybe maluti nevet kapta.

photo_camera A P. maluti Fotó: Cullen Clark

A gombából további példányokat találtak Dél-Afrikában és Lesothóban, és kiderült az is, hogy a helyiek már régóta ismerik, ezért a fajleírás mellett a tanulmány a gomba tradícionális felhasználását is ismerteti. Eszerint a basothó sámánok a gombából készült főzettel a jövőbe próbáltak betekinteni, a Boophone disticha nevű növénnyel együtt mérget készítettek belőle, de más növényekkel együtt orvosságokhoz is használták.

A citizen science diadala

Mamosebetsi Sethathi basotho gyógyító elbeszélése szerint a gomba főzetétől sokan spirituális megvilágosodást várnak, de ehhez szükséges egy tapasztalt gyógyító is, aki képes értelmezni a páciens vízióit. A Stellenbosch Egyetem kutatói szerint ez az első, tudományos anyagban rögzített beszámoló a varázsgombák afrikai használatáról, a szubszaharai régióban pedig ez az első említése a hallucinogén gombafogyasztásnak.

photo_camera P. ingeli Fotó: Talan Moult

A másik újonnan leírt faj a Psilocybe ingeli nevet kapta, ezt szintén egy műkedvelő, Talan Moult fedezte fel az ország KwaZulu-Natal tartományában, de a P. malutitól eltérően a gombát nem figyelték meg a tartományon kívül, és a hagyományos használatáról sincsenek információk.

A tanulmány vezető szerzői, Breyten van der Merwe és Karin Jacobs szerint a kutatás amellett, hogy felhívja a figyelmet Dél-Afrika mikológiai gazdagságára, jól mutatja a közösségi összefogás erejét is: az országban csak néhány mikológus fáradozik az új fajok meghatározásán, az önkéntesek munkája nélkül ezt a kettőt sem sikerült volna leírni.