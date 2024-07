Elképesztően ritka amazóniai menyétet filmeztek le Bolíviában

„Fogalmam sem volt róla, milyen állatot látok, de abban biztos voltam, hogy nem gyakori” – nyilatkozta Eyner Quispe, a szerencsés kávétermesztő, aki a világon elsőként videózott le egy amazonasi menyétet (Neogale africana). Az állatot a kutatók sem látják gyakran: ez volt összesen a 24. dokumentált észlelés, 1990 és 2020 mindössze három példánnyal találkoztak.

A menyét annyira ritka, hogy még az amazóniai vadászok is alig találkoznak vele, ennek eredményeképpen azt sem lehet tudni, hogy hol él. A mostani felvétel azért is különleges, mert 900 kilométerrel délebbre készült, mint az eddigi rekorder, ami azt is jelenti, hogy az amazonasi menyét jóval nagyobb területen van jelen, mint korábban hitték.

Hivatalosan nem veszélyeztetett

Nuria Bernal, a Texas Tech biológiaprofesszora szerint külön öröm, hogy a videón az állat hangja is hallatszik, és abban bízik, hogy az okostelefonok térnyerésével még több felvétel készülhet majd róla – és ezzel együtt a kutatók többet is megtudhatnak a menyétről, amelynek még a neve is egy tévedésen alapul: egy múzeumi példányról tévesen azt hitték, hogy Afrikában fogták, és ez alapján kapta a Neogale africana nevet.

Az amazóniai menyétet hivatalosan nem tekintik veszélyeztetettnek, de amint az észlelésről szóló tanulmány szerzői is felhívják rá a figyelmet, ez még nem jelenti azt, hogy nincs is veszélyben, ezért 2022-ben a kutatók a státusz felülvizsgálatát kezdeményezték.