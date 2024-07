2 627 625 lehetséges csoportbontásból melyik a helyes?

204. feladvány: Földrajz?

A Connections egy nagyon népszerű fejtörőtípus, amit a New York Times fejlesztett ki. Lényege, hogy adva van tizenhat szó, és ezeket négy csoportba kell osztani valamilyen szabály szerint. Nagyon sok ilyen feladványt találhattok a connections.swellgarfo.com oldalon, ahol saját feladványokat is készíthettek. Az itt készített feladványokat könnyű megosztani másokkal, és a megoldásban ad egy kis segítséget is a webes felület, mert lehet tippelni, és visszajelzést kapsz, ha eltaláltál egy csoportot, ami után a folytatás már könnyebb, hiszen szűkülnek a lehetőségek.

Az alábbi feladványban tartsátok szem előtt, hogy a megoldásban minden szó pontosan egy csoportba sorolható be, tehát olyan csoportokat kell találni, amik között nincs átfedés, és mindegyikbe pontosan négy szó illik bele.

1. Tipp chevron_down Semmilyen extra tudásra nincs szükség, még földrajzi ismeret sem kell a megoldáshoz!

2. Tipp chevron_down Ha nem akarod rögtön megnézni a megoldást, akkor próbáld ki az online verziót, ahol lehet tippelgetni a csoportokra, és nézd meg figyelmesen az online feladvány címét is!

Megoldás chevron_down Kettős betűvel kezdődő szavak: CSERMELY, GYULA, NYUGAT, SZIGET.

Összetett szavak: DÉLKELET, FÖLDGÖMB, IRÁNYTŰ, TÉRKÉP.

Csak A magánhangzókat tartalmazó szavak: BARLANG, KATLAN, PATAK, TATA

Visszafele olvasva is értelmes szavak: EGER, GÖRÖG, KELET, RÉT.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.