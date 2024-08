A Psyche fényes, krumpli alakú és most rozsdát is találtak rajta

A James Webb Űrteleszkóp segítségével a kutatók a fémekben gazdag Psyche aszteroidán vizet azonosítottak. Az eredmények arra utalnak, hogy a hidratáció rozsdához kötött formában létezik, és fényt deríthetnek arra, hogyan keletkezett ez a rejtélyes objektum – írja cikkében a LiveScience.

A NASA űrszondája tavaly októberben indult útnak, hogy a 16 Psyche nevű kisbolygóról adatokat gyűjtsön. A küldetéstől akkor azt remélték, hogy űrszonda mérései segítenek majd megérteni, hogy miként jött létre a Földhöz hasonló kőzetbolygók magja, és milyen viszonyok uralkodtak a Naprendszer keletkezésekor.

photo_camera A 16 Psyche illusztrációja Fotó: Maxar/ASU/P. Rubin/NASA/JPL-Caltech

A 16 Psyche aszteroida szokatlan égitest a Mars és a Jupiter közötti kisbolygóövben. A legszélesebb pontján hatalmas, 280 kilométeres, krumpli alakú objektumról egykor úgy gondolták, hogy teljes mértékben fémes összetételű. A Psyche fényes felszíne miatt a kutatók azt feltételezték, hogy az aszteroida valószínűleg vasban gazdag, és ritka fém összetevői miatt űrbéli aranybánya. Valójában ez a hipotézis is motiválta a NASA folyamatban lévő Psyche küldetését, amely várhatóan 2029-ben éri el az aszteroidát, hogy alaposan tanulmányozza.



A Psyche sűrűségére és reflexiós spektrumára vonatkozó új adatok arra utalnak, hogy valószínűleg egy vegyes, szilikát és fém összetételű égitestről van szó. 2017-ben a kutatók egy másik összetevő nyomaira bukkantak: a vízére. Az infravörös tartományból származó, hosszú hullámhosszú spektrumok a víz részét képező hidroxidion (OH-) jelenlétét mutatták ki.

Ezek az eredmények azt valószínűsítették, hogy a Psyche felszíne kis mennyiségű vizet tartalmazhat, akár jég, akár hidratált ásványok formájában. Most úgy tűnik, a rozsda kialakulásán kívül a Psyche hidroxidionjai arra is utalnak, hogyan keletkezett az aszteroida. Ha a hidroxidionok az aszteroidán belül képződtek, az azt jelentheti, hogy a Psyche a Naprendszer hideg, külső határain jött létre, és évmilliók alatt sodródott befelé. A meglévő bizonyítékok azonban arra utalnak, hogy a Psyche-be csapódó és azt alakító, vizet hordozó aszteroidák hozták a hidroxidionokat is.

A jövőbeli tervek között szerepel annak tanulmányozása, hogy pontosan hol találhatók a hidratált fémek a Psyche felszínén. A fémekben gazdag aszteroidák a jövőbeni űrbányászati vállalkozások terepét jelenthetik, azonban a Psyche nem tartozik közéjük – túl messze van ahhoz, hogy a kincsei a költséghatékonyan kitermelhetők legyenek.