Koncert a csillagvizsgálóban: William Herschel csillagász-zeneszerző művei csendülnek fel a Normafánál

2017-ben indult útjára az az évente megrendezésre kerülő eseménysorozat, amelynek során William Herschel csillagász és zeneszerző (1738–1822) műveiből adnak koncertet a Svábhegyi Csillagvizsgáló ősfás parkjában. Az esemény a csillagvizsgáló közleménye szerint „idén is kapcsot képez a klasszikus zene művészete és az égi szférák fennköltsége között”.

Augusztus 30-án 17 órától várják az érdeklődőket, hogy napészlelő távcsövekkel még az épp rendkívül aktív Napot is meg lehessen csodálni, de még a Vénusz is látható lesz. A helyszínen számos interaktív tudományos programmal készülnek, például „igazi égből hullott csillagokat vehetnek kézbe a látogatók, majd száguldó üveggolyókkal modellezett bolygómozgásokat tanulmányozhatnak a csillagda különleges téridő-trambulinján”. A legkisebbeknek plüssbolygókból is kirakják a Naprendszert.

Napnyugtához közeledve aztán a parkban, a klasszicista kupola tövében kezdődik a koncert, amit takarókon ülve vagy fekve is élvezhetnek a látogatók. Az Uránusz felfedezőjeként ismert Herschel művei a Vass Lajos Szimfonikus Zenekar előadásában, Uzsaly Bence karmester vezényletével csendülnek fel, majd a koncert után ismét lehet szemlélődni, akár a William Herschel által felfedezett égitesteket és mélyégobjektumokat is meg lehet tekinteni az égen.

photo_camera Koncert a Svábhegyi Csillagvizsgáló parkjában Fotó: Svábhegyi Csillagvizsgáló

„A szabadtéri koncert a park frissen nyírt füvén lesz, a szervezők arra buzdítják a látogatókat, hogy bátran hozzanak pokrócot, polifoamot, kempingszéket, amire leülhetnek” – figyelmeztet a közlemény.

A teljes program és jegyvásárlás a Svábhegyi Csillagvizsgáló oldalán.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: