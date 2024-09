Gyerekek körében is hatásosak a cukorbetegség kezelésére felírt, de a testsúlycsökkentésben is hatékony csodagyógyszerek

A szemaglutiddal egy gyógyszercsoportba tartozó liraglutid (Victoza vagy Saxenda márkanév) tartalmú gyógyszerek hatásosnak bizonyultak egy kutatás szerint a gyerekek körében is, amiről a Science Alert számolt be. Ez azt jelenti, hogy már 6-12 éves gyerekek testsúlycsökkentő programját is ki lehetne egészíteni az elsősorban a kettes típusú cukorbetegség kezelésére alkalmazott gyógyszerekkel.

A Wegovy-hoz és az Ozempichez hasonló injekciók formájában, receptre kapható gyógyszerek hosszú távú mellékhatásait egyelőre világszerte vizsgálják, az azonban bizonyos, és erről már a Qubiten is írtunk, hogy egyre népszerűbbek. Ezt annak köszönhetik, hogy nemcsak a cukorbetegség kezelésében, hanem a testsúlycsökkentésben is kimondottan hatékonynak bizonyultak.

Egy liraglutid hatóanyagú gyógyszert ugyan már engedélyeztek a 10 évesnél idősebb gyerekek kezelésére az Egyesült Államokban, most viszont egy harmadik fázisú, frissen lezárt és publikált gyógyszerkísérlet rámutatott, hogy a gyógyszert az eredeti alkalmazási célon túl a súlycsökkentésben is lehet használni, akár már 6 éves kortól.

A Novo Nordisk vizsgálatában a hatóanyagot kapó 6-12 éves gyerekek testtömegindexe átlagosan 5,8 százalékkal csökkent. Mindeközben azoké, akik placebót kaptak 1,6 százalékkal nőtt. Ugyanakkor a gyomor-bélrendszeri mellékhatások 30 százalékkal gyakrabban fordultak elő azoknál a gyerekeknél, akik a gyógyszert kapták. A hányás és a hányinger a felnőttek körében is gyakran jelentkezik a kúra megkezdésekor.

Ugyancsak problémát jelent, hogy a gyógyszer abbahagyását követően a testtömegindex újra gyarapodni kezdett a gyerekeknél, és egyébként hasonlót tapasztaltak más, a gyógyszerrel kezelt felnőtt csoportoknál is. Ez azt jelenti, hogy valódi, tartós eredményt csak folyamatos gyógyszerezéssel tudnának elérni – ami a hosszú távú mellékhatások ismeretének hiányában egyelőre kockázatosnak hangzik.

Mindenesetre a publikált eredmények alapján minden eddiginél korábbi életkorban megkezdődhet a hasonló típusú gyógyszerek használata, eddig ugyanis egyetlen testsúlycsökkentő gyógyszert sem engedélyeztek 12 évesnél fiatalabb gyerekek számára.

