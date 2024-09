Orosz, őrültség és akár végtelen sokáig tarthat. Mi az?

Gondoljuk át a következőket! Ha a tárakat nem forgatnák, akkor a golyók kezdeti helyzetétől függően 36 eset lenne lehetséges, ezeket néztük végig az előző verzió megoldásánál. Ha azonban a tárakat megforgatjuk, akkor az esetek száma nem marad véges, hiszen a párbaj akármilyen hosszan elnyúlhat. Egyébként annak, hogy két pisztoly van, nincs is jelentősége, akár egyetlen pisztolyt is használhatnának, hiszen amikor véletlenszerűen megforgatják a tárakat, akkor egyformán ismeretlen állapotba kerülnek a golyók. Megállapíthatjuk továbbá, hogy a harmadik lövéstől kezdve, akárkire is kerül a sor, mindig pontosan ugyanolyan szituációba kerül az esélyeket tekintve, vagyis azonosak a jövőre vonatkozó túlélési esélyei, mind az adott lövésre, mind pedig az egész játékra vonatkozóan a továbbiakban.