Harmincezer gilisztafaj is élhet a Földön

Ökológiai szempontból kiemelten fontos fajról van szó, mégis alig tudunk valamit a földigilisztákról – szűrte le Keiron Brown ökológus egy friss kutatás tanulságait. A preprint, vagyis független szakértők által még meg nem erősített tanulmányban a szerzők amellett érvelnek, hogy a Földön jóval több földigilisztafaj élhet, mint korábban hittük.

Eddig 5700 földigilisztafajt és -alfajt írtak le, de Thibaud Decaëns ökológus becslése szerint ennél jóval több, mintegy 30 ezer faj létezhet. Decaëns-nek akkor tűnt fel a földigiliszták páratlan sokszínűsége, amikor Amazóniában kutatott, ezért társaival együtt Francia Guyanában és Franciaországban is mintavételi expedíciókat szervezett. Az expedíciók akár két hétig is tarthattak, és a céljuk az volt, hogy a lehető legtöbb földigilisztát gyűjtsék be a kijelölt 1 hektáros területről, majd megvizsgálják, hogy milyen ismert fajokat találtak.

Gilisztavadászat Francia Guyanában

A francia-guyanai kutatóexpedícióhoz az ökológusok helikopterrel az őserdő egy érintetlen részére utaztak, Franciaországban kevésbé kalandos körülmények között zajlott a gyűjtés. Az amazóniai mintában a kutatók mindössze 55 ismert fajt találtak, miközben a régióban Decaëns szerint legalább kétezer különböző faj él. A francia minták hasonló eredményt mutattak.

A kutatók ezután statisztikai módszerekkel megpróbálták megbecsülni, hogy hány ismeretlen földigilisztafaj élhet a Földön, és arra jutottak, hogy óvatos becslés szerint is 30 ezernyi, ami azt is jelenti, hogy ezeknek csupán a 20 százalékát ismeri eddig a tudomány. Figyelembe véve a földigiliszta-azonosítás jelenlegi tempóját és az ezzel foglalkozó szakemberek számát, a hátralévő fajok meghatározása körülbelül 120 évet venne igénybe.

A giliszták megóvása nehéz, hiszen nehezen konzerválható fajról van szó, ezért a kutatás résztvevői szerint létfontosságú, hogy minél hamarabb feltárják a földigiliszták diverzitását - arról nem is beszélve, hogy nem csak ökológiai, hanem mezőgazdasági szempontból is fontos fajokról van szó.