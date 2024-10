Egyes fogyást segítő gyógyszerek jók lehetnek a drog- és alkoholfüggőség ellen is

Egy új tanulmány szerint egyes cukorbetegség és a fogyást segítő gyógyszerek, a függőségben szenvedő betegeknek is segíthetnek, azonban nem egyértelmű még sem a pontos összefüggés, sem a gyógyszerek hosszú távú hatása – számol be a CBS News. A hír két gyógyszert konkrétan is említ, ezek a Mounjaro és az Ozempic.

Az Addiction című tudományos folyóiratban csütörtökön közzétett tanulmány szerzői a kutatási eredményeiket ismertetik. Eszerint azoknál az opioid- vagy alkoholproblémákkal küzdő embereknél, akik Ozempicet vagy ahhoz hasonló gyógyszereket szednek, 40 százalékkal alacsonyabb valószínűséggel fordul elő opioid-túladagolás és 50 százalékkal alacsonyabb az alkoholmérgezés aránya azokhoz képest, akik nem szednek effajta gyógyszereket.

A tanulmány nagy adatmerítésből dolgozik , az Egyesült Államok több mint 100 egészségügyi rendszerében élő betegek közel tízéves adatait vizsgálta. Korábbi kutatások azt is vizsgálták, hogy a gyógyszerek segíthetnek-e leszokni a dohányzásról.

Dr. Céline Gounder, a CBS News orvosi szakértője szerint elképzelhető, hogy a jövőben ezeket a gyógyszereket elsősorban függőség kezelésére írják majd fel, de további kutatásokra van szükség. „Kellene néhány klinikai vizsgálat, hogy bebizonyítsuk, hogy itt valóban ok és okozat összefüggéséről van szó” – kommentált a szakértő, miközben hozzáteszi, ezeknek a gyógyszereknek is vannak kockázataik. „Ezek a gyógyszerek az agyra hatnak, és nem tudjuk, hogy az ilyenfajta hormon-hatásoknak milyenek a hosszú távú következményei. Nem tudjuk azt sem, milyen kockázata lehet a ráknak” – mondta. „Tudjuk, hogy fennáll a hasnyálmirigy-gyulladás, az epehólyagproblémák, a veseproblémák kockázata, és beszámolnak öngyilkossági gondolatokról is, tehát ez aggodalomra ad okot.”

