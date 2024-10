Mit teszel, ha elgurul a gyógyszered?

217. feladvány: Elgurult gyógyszerek

Egy betegnek kétféle gyógyszert kell szednie tíz napon keresztül: egyszerre kell az A tablettából kettőt, a B tablettából pedig egyet bevennie minden reggel. A tablettákból pont a szükséges mennyiség áll a rendelkezésére, egyik fiolában 20 darab A tabletta, egy másikban pedig 10 darab B tabletta. Betegünk az ötödik nap reggelén, miután kinyitotta a fiolákat, véletlenül belerúgott az asztal lábába, a fiolák feldőltek, és mindkettőből kigurult két-két tabletta. A tablettákat sikerült összeszednie, de sajnos összekeveredtek, és kinézetüket tekintve teljesen egyformák, ahogy az ábrán is látszódik. Így most nem tudja a betegünk, hogy a kigurult négy tablettából melyik milyen. Egyik tablettát sem adagolhatja túl, és nem is tud újakat szerezni. Segítsetek! Hogyan tudná mégis terv szerint bevenni a gyógyszereit?

Tipp chevron_down Nézd meg jól a tablettákat az ábrán! Mit lehetne ezekkel a tablettákkal csinálni?

Megoldás chevron_down A tablettákat úgy gyártották, hogy könnyen ketté lehessen őket törni vagy vágni, lásd a felező vájatokat rajtuk. Vágjuk ketté a tablettákat, és mindegyik tablettának tegyük az egyik felét balra, a másik felét pedig jobbra. Ha ezt megcsináltuk mind a négy tablettával, akkor bal oldalon lesz mindenképpen két darab fél A tabletta és két darab fél B tabletta, és egy ugyanilyen kupac lesz a jobb oldalon is. Vegyük be a bal oldali kupacot és még egy A tablettát a megfelelő fiolából. A jobb oldali kupacot pedig tegyük el másnapra, amihez másnap majd szintén egy A tablettát kell még bevegyünk fiolából.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.