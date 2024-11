Csak két művelet! Te ki tudod hozni belőlük a semmit?

Két korongot is el lehet forgatni úgy, hogy továbbra is értelmes maradjon. A 6-ost fejjel lefelé forgatva 9-est kapunk, az összeadás jelét 45 fokkal elforgatva pedig a szorzás jelét kapjuk. Mindkettővel létezik megoldás. Ha a műveleti jeleket meghagyjuk, de 6-os helyett 9-essel dolgozunk, akkor alapvetően két megoldás van. Az egyik a 14+25-39, a másik a 41+52-93, de ezekből lehet még további megoldásokat is gyártani, hiszen az összeadandó számok sorrendje, illetve utolsó számjegyeik felcserélhetők, továbbá a kivonandó tag helyzete is változtatható. Sőt, ha jobban megnézzük, valójában ez a két megoldás sem lényegileg különböző, hiszen az egyikből a másik megkapható, ha a tízes és egyes helyi értékeket felcseréljük, ami nem véletlen, hiszen az eredményben külön-külön nullát kell kapjunk mind az egyes, mind pedig a tízes helyi értéken.

Van viszont még egy megoldás, ha nem a 6-ost forgatjuk, hanem a plusz jelet: 3×54-162, és persze ebben az esetben is megcserélhetjük a tagokat és a szorzat tényezőit is.