Állatkísérletekre tenyésztett majmok szöktek meg Amerikában

43 fiatal nőstény rézuszmajom szökött el a dél-karolinai Alpha Genesis tenyészetből, ahol állatkísérletek céljára tenyésztenek főemlősöket. A problémát az okozta, hogy egy dolgozó nyitva felejtette a majmok ketrecét, ahonnan az ott tartott 50 állat többsége le is lépett, és Greg Westergaard, a cég igazgatója szerint „most az erdőben lógnak”.

Westergaard szerint az állatok nem jelentenek egészségügyi veszélyt, és fiatal koruk miatt nem is használták még őket kísérletekre. Az Alpha Genesisnél már korábban is előfordult, hogy egy-két állat meglógott, de az igazgató szerint ilyen tömeges szökésre még nem volt példa. 2016-ban ugyan megszökött tőlük 19 majom, de hat órán belül vissza is tértek, két évvel korábban pedig 26-an szöktek el, de ők is hamarosan megkerültek.

Ha majmot látsz, hívd a rendőrt!

A rendőrség arra kéri a környéken élőket, hogy ne próbálják megfogni a majmokat, és azt javasolják, hogy csukják be az ajtókat és ablakokat, ha pedig majmot látnak, hívják őket. A tenyészet mindeközben almával próbálja visszacsalogatni a szökevényeket a ketrecbe, mert ugyan találnak valami ennivalót az erdőben is, az alma a kedvencük. Bár Westergaard abban bízik, hogy a majmok egy-két napon belül visszatérnek a ketrecükbe, hőkamerával is keresik őket, szemtanúk jelentése szerint a cég telephelyétől nagyjából másfél kilométerre járhatnak, itt le is videózták őket.

A majmok befogását az esős időjárás is nehezíti, valamint az is, hogy az állatok meglehetősen félénkek – emiatt sem valószínű, hogy gondot okoznának a környékbelieknek. A rézuszmajmok egyébként vidáman ellennének Dél-Karolinában: mindenevők, és a szélsőséges időjárást is bírják, egy skóciai majomszökés után pedig Kirsty Graham, a St. Andrews Egyetem primatológusa azt közölte az aggódó nagyközönséggel, hogy Japánban még a hegyvidéken is megélnek, sőt, a -40 fokot is képesek elviselni.