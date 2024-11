Mítosz vagy valóság, hogy napi tízezer lépést kell tennünk a szívünk egészségéért?

Az általános konszenzus szerint a napi tízezer lépés gyaloglás a legjobb az egészségünknek. Ezzel együtt a különböző lépésszámláló alkalmazások és órák is népszerűvé váltak az utóbbi években. De tényleg: mennyi az annyi? Hány lépést kell tennünk a szívbetegségek kockázatának csökkentéséért? A válaszokat a Surrey Live című online lap összegzi.

Egy tanulmány szerint tízezernél kevesebb is elég: a napi lépések jóval alacsonyabb száma is csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek okozta halálozás kockázatát. A European Journal of Preventive Cardiology 2023-as számában megjelent metaanalízis 17 korábbi, összesen több mint 200 ezer résztvevő bevonásával készült kutatást vizsgált. Ez alapján azt találta, hogy már napi 2337 lépés megtétele is csökkenteni kezdi a szív- és keringési betegségekben való elhalálozás kockázatát. Sőt, minimum 3867 lépés csökkenti a bármely okból bekövetkező halálozás kockázatát. A fiatalabbak esetében az optimális tartomány 7 ezer és 13 ezer lépés között volt. A tanulmány szerzői azonban egyértelművé teszik, hogy a több lépés, a több mozgás jobb eredményekkel jár.



A gyaloglás előnyeit vizsgálva a JAMA Internal Medicine folyóiratban 2022-ben nyilvánosságra hozott kutatás rávilágított a napi „legfeljebb” 10 ezer lépést sétáló emberek alacsonyabb kockázatára. Megjegyezték azonban, hogy a tempó is döntő lehet, a nagyobb lépésszámmal végzett, intenzívebb mozgás kedvezőbb eredményeket hozhat.

A British Heart Foundation (BHF) szakértői emlékeztetnek, hogy a napi 10 ezer lépés koncepciója egy régi reklámkampányból ered. A BHF saját Heart Matters magazinjából derült ki: „Mindez egy marketingkampányra vezethető vissza, amelyet egy lépésszámláló eszközökkel foglalkozó cég indított az 1964-es tokiói olimpia idején. Ezt a számot azért választották, mert a 10 000 japán írásjegye (万) úgy néz ki, mint egy sétáló ember”. A kampánytól függetlenül: a demencia, a rák, a szív- és keringési betegségek kialakulásának csökkenő esélyét, valamint a mentális egészségre gyakorolt jótékony hatásokat számos kutatás emeli ki a gyaloglással összefüggésben.

De mennyi is tízezer lépés? Körülbelül nyolc kilométernek felel meg, ami általában egy-két órát vesz igénybe. Ennyi séta 300-800 kalóriát éget el, a testsúlytól és a testmagasságtól függően.