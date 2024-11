Távozik a CEU rektora

Shalini Randeria, a CEU (Central European University) rektora ma bejelentette távozását. Az antropológus kutató Randeria 2021 óta töltötte be ezt a tisztséget a Bécsben működő egyetemen. Mint ismeretes, a magyar kormány 2018-ban kiszorította Magyarországról az addig Budapesten lévő egyetemet, amely 2019 szeptembere óta az osztrák fővárosban működik, mostanra mindössze könyvtárának egy részét, valamint néhány kurzusát hagyta meg a budapesti, Nádor utcai épületében.

Az egyetem munkatársainak küldött üzenetében Randeria a távozását azzal indokolta, hogy a kutatásaival szeretne foglalkozni, amelyek „a demográfiai pánikkal és a liberális demokráciák leépülésével kapcsolatosak”. Mint írja, ezeket a témákat annak kontextusában vizsgálja, hogy a puha tekintélyelvűség és az etnonacionalizmus előretör a világ több pontján, összefonódik a nők jogai, valamint a kisebbségek és a migránsok jogai elleni fellépéssel.

Randeria hangsúlyozza, hogy az intézmény vezetését a világjárvány idején bekövetkezett zárlatok közepette végezte, valamint akkor, amikor az orosz kormány „nemkívánatos szervezetként” bélyegezte meg a CEU-t. Kitér arra, hogy vezetése alatt a CEU tudományos teljesítménye nem változott. Mint írja, az egyetem „több tantárgyban is a világranglisták első 100 helyezettje között van, az egyetemi hallgatók száma majdnem megháromszorozódott, és az egyetem az elmúlt három évben több mint 41 millió eurót gyűjtött be külső forrásokból kutatásra, ösztöndíjakra és projektekre”. Utal arra, hogy az OSF-nél (Open Society Foundations) bekövetkező változások az egyetemet is más struktúrba helyezik majd.

Shalini Randeria az Egyesült Államokban született 1955-ben, Indiában nőtt fel, tanulmányait ott, az Egyesült Királyságban és Németországban folytatta.