Donald Trump már nem erőltetné a TikTok betiltását

Donald Trump megpróbálja majd megakadályozni, hogy jövőre betiltsák az Egyesült Államokban a TikTok-ot – állítják a Washington Postnak nyilatkozó szövetségesei és tanácsadói. A múlt héten újra elnökké választott Trump a kampánya során megígérte, hogy megvédi majd a népszerű közösségi média alkalmazást, amit egy tavalyi kétpárti kongresszusi döntés értelmében 2025-ben betilthatnának az országban.

Áprilisban az amerikai szenátus elfogadta, majd Joe Biden amerikai elnök aláírta azt a törvényt, ami szerint a TikTok kínai tulajdonosának, a ByteDance-nek 9 hónapon belül el kell adnia az alkalmazást – ha pedig ezt nem teszi meg, akkor az appot elérhetetlenné tehetik az Egyesült Államokban. Ez praktikusan azt jelentené, hogy nem lehetne az alkalmazásboltokból (App Store és Play Store) feltelepíteni, és szerverszolgáltatók sem tehetnék lehetővé a további működését.

„Érti a TikTok elérését és a benne rejlő lehetőségeket, amit mesterien használt a podcastokkal és az új médiával együtt ahhoz, hogy megnyerje a választást” – nyilatkozta a lapnak Kellyanne Conway, aki Trump első elnöki kampányát vezette, még mindig közel áll hozzá, és mostanában a TikTok érdekében szólal fel. „Számos más útja létezik annak, hogy Kínát elszámoltassuk, ahelyett, hogy elidegenítünk havi szinten 180 millió amerikai felhasználót” – mondta.

A megválasztott elnök még nem jelentette be, hogy miként döntene az alkalmazás sorsáról, de a Washington Postnak nyilatkozó tanácsadói arra számítanak, hogy ha szükséges, fellép majd a TikTok érdekében. A lap arra is emlékeztet, hogy Trump az előző, 2016-2020 közötti ciklusában még be akarta tiltani az alkalmazást, de aztán az első, idén júniusban a platformra feltöltött egyik első videójában megígérte, hogy „megmenti a TikTokot”.

Ez ugyanakkor nem megy majd könnyen, mert a törvény értelmében a ByteDance-nek megszabott határidő január 19-én jár le, egy nappal Trump beiktatása előtt. A vállalat a tiltást megtámadta annak alkotmányellenes voltára hivatkozva, és a pereskedés a lap szerint kitolhatja a törvény életbe lépését. A megválasztott elnök emellett nyomást helyezhet a kongresszusra, hogy helyezze hatályon kívül a törvényt, vagy utasíthatja az amerikai legfőbb ügyészt (aki egyben az Igazságügyi Minisztérium vezetője), hogy ne hajtassa végre a jogszabályt.

Tavasszal a TikTok törvény elfogadása előtt Jonathan Haidt amerikai szociálpszichológus az X-en (korábban Twitter) azt írta „őrültség, hogy megengedjük, hogy a gyerekek egy olyan platformon töltsék idejüket, amelynek jogilag a CCP-nek [a kínai kommunista pártnak] kell engedelmeskednie”. A kongresszusban számos republikánus és demokrata párti képviselő továbbra is amellett érvel, hogy a TikTok nemzetbiztonsági kockázatot jelent az Egyesült Államoknak, és attól tartanak, hogy a népszerűsége miatt a kínai kormány adatokat gyűjthet amerikai állampolgárokról, vagy az algoritmuson keresztül manipulálhatja őket. A TikTok erélyesen tagadja ezeket a vádakat.