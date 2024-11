Ész Ventura: Gyakorolj egy kis türelmet!

196. feladványunkban egy szolitert kellett megoldani. A játékot tüskejátéknak, türelemjátéknak vagy remetejátéknak is szokták még hívni. A sokak által ismert hagyományos angol tábla kereszt alakú, a francia verzió ennél négy mezővel bővebb, de a játék több mint 300 éves történetes során annyi különféle változata jelent már meg, hogy arról John Beasley 2021-ben egy egész kötetet jelentetett meg The Delights of Peg Solitaire címen.

Az említett könyvbe a feladatban szereplő és alább látható pentagram alakú különleges tábla is bekerült. Itt a kezdő állásban a feketére színezett pöttyökben vannak a bábuk, az ún. tüskék. A játék során a tüskékkel az egyenes vonalak mentén lehet ugrálni, de csak egyetlen bábut szabad átugrani úgy, hogy közvetlenül a bábu mögött lévő üres mezőre érkezünk, és utána az átugrott bábut kötelező levenni a tábláról. A cél az, hogy a végére egyetlen bábu maradjon, mégpedig a középső, H-val jelzett mezőn.

photo_camera Illusztráció: Gáspár Merse Előd

Több, lényegileg hasonló megoldás is létezik. Az alábbiakban Dömők Dávid olvasónk két megoldását közöljük, amik tovább variálhatók. Az első két lépés lényegében meghatározott: Először csak egy élközépről tudunk ugrani középre, majd a levett bábu helyére tudunk ugrani egy csúcsról, ezek legyenek mondjuk a CH és DF lépések, ahol az első betű mindig azt jelöli, hogy melyik tüskével ugrunk, a második pedig azt, hogy hova ugrunk vele.

Ezután a stratégiánk lehet az, hogy a külső csúcsokkal beugrunk sorban középre úgy, hogy mindig az előzőleg levett bábu helyére érkezünk. Ezt kezdhetjük G-ről az alábbi lépéseket alkalmazva egymás után: GE, PF, NJ, vagy N-ről, a következő lépésekkel: NE, PI, GM. Ezután egy HC lépéssel kiugrunk középről és a külső kerületen végigmenve leszedjük az élközepeket, ami után már könnyedén be lehet fejezni.

Összefoglalva, a teljes lépéssorozat a két esetben:

CH, DF, GE, PF, NJ, HC, AD, DN, NP, PG, GM, MD, DF, CH

CH, DF, NE, PI, GM, HC, AG, GP, PN, ND, BH, HO, DM, OH

Ugyanakkor mindkét megoldásban vannak olyan lépések, amik függetlenek egymástól, azaz felcserélhetők, például az elsőben az 5. és 6. lépés: NJ és HC.