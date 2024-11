Az amerikai fiatalok mintegy negyven százaléka influenszereken keresztül fogyaszt híreket

A Pew Research Center tanulmánya szerint az amerikai fiatalok közel fele a közösségi médiában gyakran szereplő influenszereken keresztül fogyaszt híreket, írja a CNN. A kedvelt véleményvezérek jelentős része pedig jobboldali beállítottságú férfi – ami torzíthatja a 18-29 éves korosztály politikai véleményét az elemzők szerint.

Míg az amerikai felnőttek egyötöde nyilatkozta, hogy influenszerek oldalait követve fogyaszt híreket, addig a fiatal felnőttek, a már említett 18-29 éves korosztály körében ez a szám a duplájára, negyven százalékra adódott. 65 százalékuk szerint az, hogy nem közvetlenül, hanem egy véleményvezéren keresztül jutnak el a hírekig, megkönnyítette a feldolgozást is.

A kutatás 500 népszerű, az Egyesült Államokban tevékeny és legalább 100 ezer követővel rendelkező influenszer táborát vizsgálta. A hírfogyasztási szokásokat összesen több mint 10 ezer ember körében elemezték 3 héten keresztül, az amerikai elnökválasztás előtti időszakban.

A kutatás megállapította, hogy az olyan nagy hatású véleményvezéreknek, mint például Joe Rogan vagy Alex Cooper kulcsszerepet játszottak az egymással versengő Kamala Harris és Donald Trump közötti küzdelemben. Trump ki is használta az influenszerek hatását és igyekezett hatni is rájuk a kampány alatt.

Galen Stocking, a Pew Research Center vezető társadalomkutatója szerint az influenszerek mára a közösségi médián keresztül a hagyományos hírcsatornák alternatívái lettek, a fiatalabb korosztályt pedig jobban el is érik, mint a TV vagy a híroldalak. Az influenszerpiac elemzéséből az is kiderült, hogy a Facebookon kb. háromszor annyi republikánus véleményvezér van jelen, mint demokratikus vagy liberális. Az Instagramon is nagy a különbség, ott 30 százalékkal magasabb a Trump-párti vagy konzervatív tartalomgyártók aránya. Ez egyébként rácáfol arra, hogy sok republikánus képviselő úgy véli, hogy a közösségimédia-oldalak cenzúrázzák a konzervatív véleményeket.

A felmérésben megkérdezett influenszerek többsége soha nem állt kapcsolatban hírügynökséggel, akiknek mégis volt ilyen tapasztalatuk, vagy jelenleg is együtt dolgoznak valamilyen híroldallal, azok ritkábban fejezték ki egyértelmű politikai álláspontjukat.

A kutatás szerint a választás előtti utolsó hónapokban kulcsszerep jutott az influenszereknek, akik véleményükkel és az általuk megosztott tartalmakkal mozgósíthatták a bizonytalan szavazókat is. A véleményvezérek minden platformon jelen voltak, a TikTok kivételével pedig általában a férfiak kétszeres túlerőben a nőkkel szemben.