A koffein lehet az új csodaszer az alkoholfüggőség kezelésére

Egy friss olasz-amerikai kutatás szerint a koffein ellensúlyozhatja az alkohol egyes, az agyra gyakorolt hatásait, és ezáltal csökkentheti a függőség kockázatát. A kutatócsoport hím patkányokon vizsgálta, hogyan hat a koffein a mezolimbikus dopamin útvonalra, vagyis az agy jutalmazási rendszerének azon részére, amely a dopamin felszabadításáért felelős.

Ez az útvonal központi szerepet játszik az olyan függőséget okozó viselkedések megerősítésében, mint amilyen az alkoholfogyasztási zavarban is megfigyelhető. A Translational Psychiatry szaklapban megjelent tanulmány kimutatta, hogy a koffein gátolja az alkohol szalszolinollá (a dopamin felszabadulását serkentő vegyi anyaggá) történő átalakulását, és így csökkenti az alkohol élvezeti hatását.

A kutatók megfigyelték, hogy a koffein azt is befolyásolja, hogy az agy miként reagál a morfiumra, amely a szalszolinolhoz hasonlóan szintén a függőségi útvonalak kulcsfontosságú célpontjára, a μ-receptorra hat. Mivel az alkoholzavarok kezelésére az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) által elfogadott gyógyszer, a naltrexon is ezeket a receptorokat blokkolja, a kutatás azt sugallja, hogy a koffeint is be lehet vetni a függőségek kezelésére.

A klinikai alkalmazások kifejlesztése előtt persze további kutatásokra van szükség – a következő vizsgálatok célja, hogy más állatokon, hosszabb távon is reprodukálják ezeket az eredményeket.