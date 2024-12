A kongói járvány hátterében több betegség és az alultápláltság is állhat

A Kongói Demokratikus Köztársaságban egy eddig ismeretlen betegség szedi áldozatait, ami influenzaszerű tünetekkel jár és akár halálos kimenetelű is lehet. A rejtélyes megbetegedések mögött húzódó okok azonban mindeddig ismeretlenek, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint pedig tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a térségben romlik az élelmiszerbiztonság és jellemző az alultápláltság is.

Az eddig feljegyzett több mint 400 megbetegedés felét öt éven aluli gyerekeknél regisztrálták, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a 30-at.

A fertőzéssel való megküzdést és a betegség okának azonosítását nem könnyíti meg az sem, hogy a járvány egy olyan térségben tört ki, ahol nincs laboratórium és csak korlátozottan lehet hozzáférni a megfelelő egészségügyi ellátáshoz, valamint az internet- és a telefonhálózat sem elég stabil.

A minták begyűjtését nehezíti, hogy a térségben az esős évszak nehezen járhatóvá teszi az utakat, illetve fegyveres csoportok portyáznak a környéken.

Craig Spencer, a Brown Egyetem Közegészségügyi Iskolájának docense a STAT-nak elmondta, kicsi az esélye annak, hogy egy új vírus miatt alakult volna ki a járvány, sokkal reálisabb, hogy már ismert betegségek okozzák a fertőzést. Ezekkel ugyanis az alultápláltság miatt legyengült szervezetek csak nehezen vagy egyáltalán nem tudnak megküzdeni.