AI-generált tananyaggal indít kurzust a Kaliforniai Egyetem, de már a tankönyv borítója is értelmezhetetlen

A Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem (UCLA) egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy a jövő évben elindul az első olyan kurzusa, amely a mesterséges intelligencia (AI) által generált tananyagokat is felhasznál majd. A középkori és reneszánsz irodalmi kurzuson ráadásul a tervek szerint AI-generált tankönyvből tanulnak majd a hallgatók, AI-generált feladatlapokat kell kitölteniük, és a tanársegédek is AI-generált jegyzetekből dolgozhatnak.

A hír természetesen óriási botrányt okozott az írók és oktatók közösségeiben, de az UCLA nem habozott olajat szolgáltatni a tűzre: a tankönyv AI-generált borítója külön kört futott az X-en. Az elmúlt két évben rengeteget fejlődő képgenerátorok ugyanis még a mai napig nem képesek úgy egymás mellé pakolni a betűket, hogy értelmes szöveget alkossanak, és akkor a kontextus értelmezésénél még nem is tartunk.

A kritikusok elsődleges ellenvetése természetesen az, hogy ha már a kurzus anyagának gerincét adó tankönyv borítója is teljes zagyvaság, akkor nincs az a gépisten, hogy a tanulandó szöveg ne legyen tele pontatlanságokkal – ami egy oktatási anyag esetében elég fontos szempontnak tűnik.

Zrinka Stahuljak, a kurzust vezető professzor a Futurism cikke szerint úgy hozta létre a tankönyvet és a feladatsorokat, hogy a korábbi kurzusokról származó jegyzeteit táplálta be a nyelvi modellbe, amely ezekből – más külső forrásból nem merítve – állította össze a tananyagot.

„Normális esetben az előadásokat az anyag kontextusba helyezésével és a tartalom szemléltetésére szolgáló vizuális eszközökkel tölteném. De most már mindez benne van az általunk generált tankönyvben, és így ténylegesen együtt dolgozhatok a diákokkal, hogy elolvassák az elsődleges forrásokat, és végigvezethetem őket az úton afelé, hogy megértsék az elemzés és a kritikus gondolkodás fontosságát” – mondta Stahuljak.

Ha ez a magyarázat kissé zavarosnak tűnik, az nem véletlen – az X-en érkezett reakciók magukért beszélnek. Dan Walden, a Tulsai Egyetem filológusa például azt írta: „Aki ilyet tesz, attól el kell venni a doktori címet (...) Ez a szakmai felelősség olyan mértékű feladása, ami komikus lenne, ha nem gondolnák ennyire komolyan.”