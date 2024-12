Egyte több Tesla-tulajdonos ragasztja az autójára, hogy mit gondol Elon Muskról

Elon Musk az adatok szerint szerint több mint 250 millió dollárt költött a 2024-es elnökválasztási kampányra Trump oldalán, majd szinte rögtön Trump csapatának egyik kulcsfontosságú tagjává vált. Kevés üzletember kapcsolódik olyan szorosan a termékeihez, mint éppen Elon Musk, így a MAGA világában való előretörése a Tesla-tulajdonosokat is alaposan megosztotta. A Trumpot támogató Tesla-tulajdonosok ünnepelték, azonban megdöbbenést okozott azok körében, akik nem értettek egyet a lépéssel, vagy egyszerűen csak belefáradtak Elon Musk közéleti, politikai szerepvállalásába.

A megoldás sok Tesla-tulajdonos számára a spektrum mindkét végén az, hogy matricát ragasztanak az autójukra, hogy tudassák az emberekkel, mit gondolnak a Tesla-vezérről – számol be a New York Times. A Musk lépéseivel egyet nem értők autóin tűnt fel az „I Bought This Before We Knew Elon Was Crazy” (Ezt még azelőtt vettem, mielőtt kiderült, hogy Elon megőrült) feliratú matrica, amelyet az Amazon-on és az Etsy-n is meg lehet vásárolni.

photo_camera Forrás: Etsy / MadPufferStickers

A lap megszólaltatja a matricák kitalálóját és netes forgalmazóját is, akit Hiller úrként emleget a cikk. Hiller Honoluluban él és egy akvárium munkatársa, emelett pedig webshopot működtet Mad Puffer Stickers néven, de ezidáig politikai üzenetekkel ellátott matricákat nem árult. Ez azonban Musk szereplésének hatására megváltozott.

„Azt mondtam magamnak, hogy semmiképp sem veszek Teslát: egy fityinget sem akarok adni ennek a fickónak” – kommetált Hiller. „Aztán azon kezdtem gondolkodni, hogy biztos rengeteg olyan ember lehet, aki most zavarba jött, mert már van Teslája, és azt gondolja: Te jó ég, most már én is ezt az embert reklámozom. Nem akarok támogatni semmit, amit ez a fickó képvisel”.

Kezdetben napi 5-10 matricát adott el, most azonban megugrott az üzlet, 18 ezer eladott példánynál tart, amelyet 30 ország vásárlói rendeltek meg. Az Etsy-n működő webshopban egyébként 3812 forint a matrica ára. Vannak további Musk-ellenes tiltakozó matricák is a shopban, ilyesféle feliratokkal, mint „Anti Elon Tesla Club", vagy „Shut Up Elon".

