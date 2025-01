Csodálatosan díszített hetedik századi brosst találtak Németországban

Leginkább Svédországból és a Rajna-vidékről kerültek elő eddig olyan gazdagon díszített ékszerek, mint amilyenre egy amatőr fémkeresős bukkant Németország északnyugati részén, Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban – állítja Detlef Jantzen régész, aki szerint az innen előkerült, gránátkövekkel kirakott bross a tavalyi év legjelentősebb leletei közé tartozik. A hasonló ékszerek általában különösen gazdag sírmellékletekkel ellátott, gazdag temetkezéseken fordulnak elő, ezúttal azonban nem találtak csontokat mellettük.

A bross cloisonné technikával, gránátberakással készült a hetedik században, ami már magában is azt jelzi, hogy különösen értékesnek számíthatott. Míg a gránát korábban szélesebb körben hozzáférhetőnek számított, a 7-8. században már kizárólag a leggazdagabbak engedhették meg maguknak a viselését, illetve ebben az időben terjedt el a technika használata a gazdagon dekorált kegytárgyak esetében is. A cloisonné azt jelenti, hogy a művész dróttal vagy vékony fémcsíkkal elkülönített cellákat hoz létre a felületen, ezeket pedig vagy üveggel, vagy valamilyen drágakővel (jelen esetben féldrágakővel, gránáttal, ezen belül is almandinnal) tölti ki.

photo_camera Fotó: JENS BUTTNER/dpa Picture-Alliance via AFP

A mostani esetben az ékszerész nem elégedett meg ennyivel: az ezüst alapot arannyal is bevonta, méghozzá úgy, hogy a finoman metszett gránátkövek mögött is aranybevonat legyen, ezzel is fokozva a ragyogásukat. A mintán két geometrikus kígyófigura látható, a pikkelyek váltakozását a gránát és az arany váltakozása adja.

A fémkeresők diadala

Az ékszer előkerülése több kérdést is felvet, egyebek mellett azt is, hogy hogyan kerülhetett a Balti-tenger partjára. Az egyik elképzelhető magyarázat az, hogy a népvándorlás korában itt annak ellenére, hogy tömegesen hagyták el a vidéket, mégis fennmaradt egy gazdag uralkodó osztály, akik végül elvegyültek a bevándorló szlávokkal, Jantzen szerint ugyanis a népvándorlás korából nem találtak háborúra utaló jeleket.

A lelet nemcsak 2024 egyik legjelentősebbike, hanem a német fémdetektoros program egyik legnagyobb sikere is: a tartományban 2008 óta képeznek ki lelkes önkénteseket a talált tárgyak osztályozására, a munkájukat pedig GPS-szel követik, hogy azonosítható legyen a pontos lelőhely. Az év során a bross mellett előkerült még egy bronzbalta és több bronzkori karperec, valamint több aranypénz is.