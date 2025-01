Befagyott vízesés, 40 centi hó Washingtonban – dermesztő képeken az évtized havazására készülő Amerika

Az Egyesült Államok meteorológiai szolgálata arra figyelmeztet, hogy a következő napokban a havazás mellett egyes régiókban súlyos zivatarok, tornádók és jégeső kialakulásának lehetősége is fennáll. Kansas, Arkansas, Kentucky és Virginia állam szükségállapotot hirdetett ki.

photo_camera A Kentucky állambeli Louisville, vasárnap Fotó: LUKE SHARRETT/Getty Images via AFP

A szélsőséges időjárási hullámot – amely a Blair vihar nevet kapta – a sarkvidéki örvény, az Északi-sarkvidék körül keringő hideg levegő okozta. A sarki örvény (polar vortex) egy alacsony nyomású és hideg levegőjű terület, amely a Föld két sarkvidéke körül kavarog. Az északi örvény esetenként dél felé fordul, Észak-Amerika egyes részein rendkívül hideg hőmérsékletet okozva. A hatalmas téli vihar havat, jeget és fagyos hőmérsékletet hozott az Egyesült Államok széles területeire, és több mint 60 millió amerikai lakóhelyét érinti.

Azt egy nemzetközi kutatócsoport friss, 2024 decemberében megjelent tanulmánya is bizonyította, hogy a sarki örvény rendellenességeihez nagyban hozzájárul az Északi-sarkvidék felmelegedése. Az, hogy a sarkvidék nagyobb ütemben melegszik, mint a bolygó többi része, zavarokat idéz elő abban a magaslégköri légáramlatban, amely a sarki örvényt északra korlátozza. A modellek azt mutatják, hogy a sarkvidéki felmelegedés hosszú távon csökkentheti a hideg levegő kitöréseit, de a légköri mintázatok felborításával növelheti az extrém hideg időszakok számát és súlyosságát a mérsékelt égövi területeken.

photo_camera Tűzoltók lapátolják a havat Louisville utcáin Fotó: LUKE SHARRETT/Getty Images via AFP

Hétfő reggel a vihar némileg enyhülni kezdett, ahogy az Államok keleti partja felé tart, Virginia, Maryland, Washington DC és Delaware egyes részeire csak most ér el. Washington hétfőn – épp, amikor a Kongresszus összeül, hogy hivatalosan is megerősítse a republikánus Donald Trump elnökké választását – erős havazásra és rendkívüli hidegre készül.

A legrosszabbnak a Missouri állambeli Kansas Cityben tűnik a helyzet, itt három évtizede a mostani a legnagyobb havazás, 30-40 centiméterrel. Kansas államban iskolákat és kórházakat zártak be, és akár 80 kilométer/órás széllökésekre számítanak a hóviharban.

photo_camera Egy Kansas állambeli lakos a havat próbálja eltakarítani háza elől Fotó: CHASE CASTOR/Getty Images via AFP

Az Egyesült Államok területének kétharmadán számítanak olyan hidegre a következő napokban, amely akár 15 Celsius-fokkal is az adott időszak átlaga alá eshet – a kanadai határ közelében, Minessotában már -12 fokot mértek hétfő reggel.

photo_camera Utca Montrealban: Québec tartományban mínusz nyolc fokos hidegre számítanak Fotó: EYEPIX/NurPhoto via AFP

Az Egyesült Államok hét államában hirdettek ki rendkívüli állapotot, de Kanada nagy részén szintén időjárási riasztás van érvényben a helyenként 30 centis hó miatt. Több mint ezer járatot töröltek vagy ütemeztek át, mivel az előrejelzések az elmúlt évtized legsúlyosabb havazására és leghidegebb hőmérsékletére figyelmeztetnek.

photo_camera Hóesésben parkoló Boeing 747 a Kentucky állambeli Louisville Muhammad Ali Nemzetközi Repülőterén Fotó: LUKE SHARRETT/Getty Images via AFP

Baltimore-ban és Washingtonban ma folytatódnak a heves havazások, havas, jeges eső is várható. A havazás délután enyhül, de este ismét felerősödik, az időjárás-előrejelzések szerint 40 centiméteres hó eshet. A népszerű meteorológus, Ryan Maue az AP-nek azt mondta: „Ez egy káosz lesz, egy potenciális katasztrófa. Olyasvalami, amilyet már régen nem láttunk.” Az extrém havazás és fagy többek között azért is jelent óriási veszélyt, mert fák kidőléséhez és elektromos távvezetékek szakadásához vezethetnek.

A múlt heti előrejelzések óta azonban már enyhébb képet mutatnak a modellek, kezdetben még azt jósolták, hogy akár egy héten keresztül folyamatos hidegrekordokra lehet számítani. De még így is az a helyzet, hogy Floridában is fagypont alatti hőmérsékletre kell számítani, míg északabbra -15 foknál is hidegebb napok jöhetnek.

A hirtelen betörő hideg New Yorkban is megtette a hatását, a Catskill-hegységben található, Kaaterskill Falls nevű vízesés és környéke teljesen befagyott, és további fagyra, valamint extrém hóesésre számítanak az állam egyes területein.

photo_camera A befagyott Kaaterskill Falls Fotó: LOKMAN VURAL ELIBOL/Anadolu via AFP

De még a whiskey-s hordóknak sem kegyelmez a hóvihar: