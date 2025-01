A Los Angeles-i tűzvész a NASA egyik legfontosabb kutatóközpontját is veszélyezteti

Egyelőre kisebb szélkárokat leszámítva nem esett bántódása az amerikai űrügynökség (NASA) kutatóintézete, a Jet Propulsion Laboratory (JPL) központjának, azonban a körülményekre való tekintettel az intézményt bezárták, és már csak a biztonsági személyzet tartózkodik az épületekben.

A NASA egyik legfontosabb kutatóintézeteként számon tartott JPL már az Apollo-misszió idején is kiemelt szerepet töltött be, jelentősége pedig azóta sem csökkent. Igaz, az utóbbi években a túlterheltsége, majd a 2024-es létszámleépítés miatt is bekerült a hírekbe.

A kutatóközpontban több sikeres projekten is dolgoznak, köztük a Mars felfedezését végző szondák üzemeltetésén, de innen irányítják az űrbéli emberes küldetésekhez nélkülözhetetlen kommunikációs technológiák egy részét is.

A szervezet az X-en megosztott információk szerint egyelőre csak elővigyázatosságból ürítette ki a kutatóintézetet, valamint sok itt dolgozónak el kellett már hagyni a lakóhelyét is, mert az az evakuálási zónák valamelyikébe esik.

A Kaliforniában tomboló erdőtüzek szerdán érték el Los Angelest, ahol mostanra több városrész lakosságának kellett elhagynia az otthonát. A 4 tűzvész egyelőre teljesen megfékezhetetlennek látszik, és ahogy a lakott területek felé terjednek, még reménytelenebbé válik a helyzet. Az oltást a földi egységek mellett helikopterekkel és repülőkkel végzik, a szél enyhülésére pedig csütörtök estére számítanak, ami reményt ad arra, hogy valamivel lassul majd a tüzek terjedése is.