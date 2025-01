A valódi paleolit étrend tele volt magvakkal és gyökerekkel

A kőkorszaki ember kiválóan ismerte a környezetét, a gyűjtögetés során a közösség tagjai együttműködtek egymással, és kifejezetten kedvelték a gyökereket, vízinövényeket és magokat, amelyekből valószínűleg jóval többet fogyasztottak, mint korábban feltételezték.

Ez azt is jelenti, hogy a népszerű paleolit diéták egyik alapállítása, az, hogy a kőkorszaki ember javarészt állati eredetű fehérjékből nyerte az energiát, hamis (bár több szakértő szerint sem ez a legnagyobb gond a paleo diétával, hanem az, hogy semmilyen tudományos bizonyíték nem támasztja alá a hasznát).

Ősi nyomok

Egy frissen megjelent tanulmányban Hadar Ahituv izraeli régész és társai egy kőkorszaki település maradványait vizsgálták, és a 780 ezer éves, bazaltból készült szerszámokon növényi maradványokat mutattak ki. Ezzel ezek a legkorábbi olyan ismert eszközök, amelyekkel az ember növényeket dolgozott fel.

photo_camera A lapos köveken a kalapácsként használt kövekkel pépesítették a növényeket Fotó: Team Gesher Benot Ya'akov

A szerszámokkal a kutatók szerint makkot, különböző magvakat és gyökérzöldségeket is gyűjtöttek, Ahituv és társai pedig egy mára kihalt vízigesztenye nyomait is megtalálták rajtuk. Kedvelt fogás lehetett a sárga vízitök rizómája is.

Ahituv szerint a leletekből az is kiderül, hogy a különböző növényeket különböző módszerekkel gyűjtötték be és dolgozták fel, amihez a közösség tagjainak együtt kellett működniük egymással, ez pedig sokat elárul a korabeli szociális életről is. A régész szerint elképzelhető, hogy a szerszámokat kifejezetten növények feldolgozására fejlesztették ki, a több lelőhelyről begyűjtött élelmiszert pedig valószínűleg péppé zúzták az erre szolgáló lapos köveken, később pedig közösen megsütötték.