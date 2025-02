Rejtélyes agyvelőgyulladás pusztítja a nagy fehér cápákat az észak-amerikai partoknál

A bakteriális vagy vírusos fertőzésre egyaránt visszavezethető agyvelőgyulladás tüneteit mutatják a 2022-től az észak-amerikai partokra már tetetemként kisodródó nagy fehér cápák (Carcharodon carcharias) – írja a BBC Wildlife.

A kilenc ismert esetből több is a bakteriális meningoencephalitis szimptómáit mutatja, de a pontos kiváltó okokra még nem sikerült rájönniük a boncolásokat elvégző kutatóknak, annak ellenére, hogy a floridai székhelyű cápakutató szervezet, az OCEARCH főállatorvosa 2023 áprilisában már genetikai eljárással is megvizsgáltatta az egyik Dél-Karolinában megtalált állat tetetmének agyszövetét a Washington-i Állatbetegség-Diagnosztikai Laboratóriummal.

A BBC Wildlife szerint kisebb termetű cápafajoknál már többször is kimutatták a a bakteriális agyvelőgyulladást, de hasonlóra még nem került sor a szóban forgó csúcsragadozóknál, nem mellesleg azért, mert fehér cápák tetetemeit a legritkább esetben sodorja partra a víz. A Canadian Wildlife Health Cooperative nevű vadvédelmi szolgálat statisztikái szerint az elmúlt 30 évben még nem volt precedens ilyesmire. A lap által megkérdezett tengerbiológusok szerint az észak-amerikai partoknál élő populáció túlszaporodása is okozhatja, hogy a faj méretes, nagyjából 60 centiméter átmérőjű agyszövetét is megtámadja valamilyen fdertőző betegség.

