Oltásellenes ügyvédnő kapta idén a Laposföld-díjat

Erős volt a mezőny, de végül megszületett a döntés: 2025-ben Mihalik Angelika ügyvédnő kapta a Szkeptikus Társaság Laposföld-díját széles körben hangoztatott oltásellenes nézetei miatt. Bár a döntősök között több ismert név (Bagdy Emőke, Csernus Imre, Toroczkai László, Novák Előd) is szerepelt, Pintér András Gábor, a díjat kiosztó Szkeptikus Társaság elnöke szerint Mihalik különösen nagy kárt okozott oltásellenes és tudománytagadó nézeteivel. A díjazott a díjkiosztón ugyan nem jelent meg, de a korábbi évek kitüntetettjeitől eltérően reagált a meghívásra: Pintér szerint „gyakorlatilag pogány vallási összeesküvésnek” titulálta a tudományt és „bigott, ostoba sátánistáknak nevezte a Társaságot”.

Biológiai fegyverek, agykontroll, diktatúra

Mihalik az egyesület közleménye szerint következetesen azt állítja, hogy az oltások veszélyesek, autizmust okoznak és „biológiai fegyverek”, amelyekkel „irányítani lehet az embereket”, emellett jogi segítséget ígér azoknak a szülőknek, akik be akarják perelni a háziorvosukat a kötelező védőoltások beadása miatt. Ezzel szemben már többször bebizonyosodott, hogy az oltások nem okoznak autizmust, nem alkalmasak az emberek irányítására, ahogyan az is, hogy életeket mentenek, a komoly mellékhatások pedig rendkívül ritkák.

A díjazott a nyájimmunitásban is kételkedik, és az egyesület közleménye szerint jogi úton is megpróbálta elérni, hogy a bíróság kimondja, hogy nem létezik. Nem mondta ki: a nyájimmunitás a tudományos konszenzus szerint létezik és működik is. A társaság közleménye szerint Mihalik emellett azzal is kiérdemelte a díjat, hogy álláspontja szerint az oltások „genetikai módosításokat tartalmaznak”, illetve „agykontroll” eszközöket építenek beléjük.

Mihalik az oltási rendszert „oltásdiktatúrának” nevezte, és jogi támogatást nyújtott a kötelező oltások ellen tiltakozóknak, és „csoportos pert indított a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ellen az oltások kötelezőségének eltörléséért”.

A korábbi díjazottak

A díjat a Szkeptikus Társaság minden évben annak ítéli oda, aki megítélésük, illetve a közönségszavazás eredménye szerint a legnagyobb társadalmi kárt okozta az adott évben tudományellenes vagy áltudományos tevékenységével. Az elismerést tavaly a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület kapta, egy évvel korábban az idén is döntős Bagdy Emőke pszichológus, 2022-ben a gyógygombáiról ismert Varga Gábor, a díj első évében pedig a vírusszkeptikus Gődény György, Tamasi József, Pócs Alfréd és Lenkei Gábor. A társaság közleménye szerint az ekkori díjazott Orvosok és Egészségügyi Dolgozók a Tisztánlátásért nevű egyesületben Mihalik is aktívan közreműködik.

A társaság az elismeréssel arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy „a tudományos tények figyelmen kívül hagyása és a dezinformáció terjesztése komoly társadalmi károkat okozhat”, a díjat 2021-ben a német Aranydeszka-, a brit Rozsdás Borotva- és a portugál Repülő Egyszarvú-díj mintájára hozták létre.