A Magyar Homeopata Orvosi Egyesület kapta a 2024-es Laposföld-díjat

A Szkeptikus Társaság idén is a Föld napján osztotta ki a Laposföld-díjat, amit olyan embereknek vagy szervezeteknek ítélnek oda, akik vagy amelyek az elmúlt évben magyarul, nagy közönség előtt terjesztettek tévhiteket, álhíreket, áltudományos vagy tudományellenes nézeteket.

A társaság és szimpatizánsai szerint az elmúlt évben a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület okozta a legnagyobb társadalmi kárt a tevékenységével. Az indoklás szerint az áltudományos alapokon nyugvó homeopátiát gyógymódként alkalmazó orvosok „civil szervezetként, tagjainak szakmai tekintélye által hitelesítve terjesztenek áltudományos nézeteket és alkalmaznak olyan gyógymódokat, amelyek igazoltan nem hatásosabbak a placebónál”.

Ahogy a Szkeptikus Társaság közleménye is jelzi, a többnyire ártalmatlan homeopátiás kezelés igazi veszélye abban áll, hogy a módszerbe és az azt alkalmazó orvosokba vetett hitük miatt egyes betegek akár súlyosabb betegségek esetén is inkább homeopátiás szerekre támaszkodnak, mintsem hogy olyan kellemetlen, de bizonyított gyógymódokhoz forduljanak, amelyekkel akár az életük is megmenthető lenne.

A magyar homeopata orvosok egy 61 nevezettből 13 főre szűkített mezőnyből tűntek ki, a közönségszavazáson olyan vetélytársakat legyőzve, mint Lenkei Gábor vitaminguru, Schobert Norbert fitneszguru vagy a komplett Mi Hazánk Mozgalom. A döntős jelölteket egyébként hagyományosan idén is meghívták a díjátadó rendezvényre, de az a hagyomány is folytatódott, hogy egyik jelölt sem jelent meg rajta.

Mint írják: „A Laposföld-díjat 2021-ben indította útjára a Szkeptikus Társaság, amivel egy nemzetközi színtéren már régóta népszerű hagyományt igyekeznek Magyarországon is meghonosítani. Nevezetesen, hogy a tudományos szkepticizmust, tehát a logikus érveken és megfigyeléseken alapuló kételkedést képviselő szervezetek egyfajta citromdíjat adományoznak azoknak, akiknek a munkásságát össztársadalmi szempontból, a tudományba vetett bizalom és tényeken alapuló gondolkodás tekintetében a legkárosabbnak vélik. Ilyen például Németországban az Aranydeszka-díj, Nagy-Britanniában a Rozsdás Borotva-díj vagy éppen Portugáliában a Repülő Egyszarvú-díj.”

A Laposföld-díjat tavaly Bagdy Emőke pszichológus, 2022-ben Varga „Gyógygomba” Gábor, az elismerés első évében pedig a Gődény György, Tamasi József, Pócs Alfréd, Lenkei Gábor vírusirtó kvartett kapta meg.