A rákgyógyászattól a testbe épített szenzorokig mindenre alkalmas lehet a testen belüli 3D-nyomtatás

Csillagot, félholdat, könnycseppformát és bármi mást is ki lehet nyomtatni egy frissen ismertetett technikával, ami magában még nem hangzik valami forradalminak, az viszont már igen, hogy mindezt a testen belül lehet véghezvinni vele. Az eljáráshoz egy speciálisan erre a célra kifejlesztett „biotintát” kell a testbe juttatni, amelyet aztán ultrahanggal aktiválnak, a tinta pedig néhány fokos felmelegítés hatására a kívánt formában megszilárdul.

photo_camera Az eljárással készült alakzatok

Fotó: Elham Davoodi & Wei Gao

Az így kapott hidrogélt nem veti ki a szervezet, és meglehetősen széles körben alkalmazható, attól függően, hogy mit adnak még a tintához: élő sejtek hozzáadásával a sebgyógyítást lehet vele gyorsítani, de implantátumok is rögzíthetőek vele, sőt, az elektromosságot vezető nanoanyagok használatával beépített szenzorokat is lehet vele készíteni.

Kevéssé invazív, elég pontos

A kutatók az eljárást egereken és nyulakon tesztelték. Az egerekben a rákterápiában történő felhasználását tesztelték: a cél az volt, hogy minél tovább a tumor közelében tartsák a gyógyszert, ami a hagyományos eljárással hamar távozik a szervezetből. A kísérlethez a biotintához doxorubicint, egy széles körben használt kemoterápiás szert adtak. A kísérlet sikeresnek bizonyult.

A nyulak esetében a kutatók azt mutatták be, hogy az eljárással több centiméterrel a bőr alatt is lehetséges komplex mintázatokat létrehozni. Bár az eljárás eredményei sokat ígérőek, a humán gyógyászatban történő alkalmazása még arrébb van – ha eljut a klinikai tesztekig, a fejlesztői szerint elsősorban olyankor lehet majd alkalmazni, amikor a hagyományos műtéteket túl kockázatosnak ítélnék.

Annyi bizonyos, hogy egy új kutatási irányról van szó, ami minden eddiginél részletesebb és kevésbé invazív bionyomtatást tesz lehetővé, ráadásul az így létrehozott hidrogél-alakzatok egyszerűen fel is számolhatóak, szintén műtét nélkül: egy elsősorban nehézfém-mérgezésre alkalmas gyógyszer feloldja őket, így az eltávolításuk sem túl bonyolult. Wei Gao, a kutatás vezetője szerint a további fejlesztésekkel az új eljárást még tovább lehet finomítani, a mesterséges intelligencia segítségével pedig akár mozgó szervek közelében is biztonsággal lehet majd alkalmazni, vagyis akár egy dobogó szív mellé is lehet majd vele nyomtatni.