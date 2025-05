Észak-Amerika keleti partvidékét veszélyezteti az európai éghajlatot is befolyásoló óceáni áramlás lassulása

Bár, mint megírtuk, talán mégsem omlik össze teljesen az Európa éghajlatát is befolyásoló óceáni áramlás, az Atlanti-óceán meridionális áramlási cirkulációjának (AMOC) átalakulása továbbra is komoly kockázatokat jelent – írja a New Scientist.

Legalábbis erre jutottak az Egyesült Államok Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatalának (NOAA) Geofizikai Folyadékdinamikai Laboratóriumának kutatói, akik a Science Advances folyóiratban megjelent tanulmányukban azt állítják, hogy az USA északkeleti partvidékén már az áramlat részleges gyengülése is jelentős hatással lehet az árvízek gyakoriságára.

photo_camera Grafika: Qubit

Ismert, hogy az AMOC a Föld óceáni szállítószalagjának részeként az Atlanti-óceánban meleg, felszíni vizeket szállít északra és hideg, mélységi vizeket délre. Az már korábban kiderült, hogy erőteljesebb meggyengülése jelentős éghajlati kihívásokkal járhat, köztük a globális csapadékmintázatok megváltozásával, a tengeri ökoszisztémák felborulásával, csökkenő óceáni széntárolási képességgel, valamint a tengerszint növekedésének felgyorsulásával az Egyesült Államok keleti partvidékén.

A most publikált tanulmányban a kutatók az új-angliai partvidék mentén mért árapály-értékeket vettek alapul a helyi tengerszint több mint egy évszázadra visszamenőleg történő rekonstruálására, és egyedi ingadozási mintázatot találtak az alacsony és magas tengerszint között. A magas tengerszintű évek egybeestek azokkal az évekkel, amikor az AMOC gyenge volt, és ezekben az években gyakoribbak voltak a part menti árvizek is. A kutatók ezután két különböző óceánmodellt használtak annak számszerűsítésére, hogy az AMOC erősségének ingadozása mennyire befolyásolta a helyi tengerszintet.

photo_camera Az Atlanti-óceán meridionális áramlási cirkulációjának (AMOC) tudományosan hiteles illusztrációja Fotó: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio

Úgy vélik, hogy a változások fő mozgatórugója az éghajlatváltozás miatti folyamatos emelkedés volt, miközben úgy tűnik, hogy a gyengülő AMOC jelentősen megnövelte a tengerszintet és az ezzel járó áradásokat. Mivel az AMOC erősségének természetes ciklusai nagyrészt kiszámíthatók, az eredmények lehetővé tehetik a kutatóknak, hogy akár három évvel előre megbecsülhessék a lehetséges kockázatokat.

