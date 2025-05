Magyar felfedezésű meteoritok a Svábhegyi Csillagvizsgáló kiállításán

A Qubiten ebben, ebben és ebben a cikkünkben már korábban beszámoltunk Sárneczky Krisztián, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet kutatásvezetőjének nemzetközileg is egyedülálló teljesítményéről.

„A becsapódott kisbolyók meteoritjai és kőzetszövete most először nyilvánosan is megtekinthető, ami világszinten is egyedülálló gyűjtemény. A felfedező intézet helyszínén üzemelő látogatóközpontban, a Svábhegyi Csillagvizsgáló Klebelsberg Kunó előadótermében egy különleges vitrin és kiállításrész kapott helyett, ahol a három magyar felfedezésű becsapódó kisbolygóból kettő, ami földet ért, megtekinthető” – olvasható a CSFK május 19-én, hétfőn kiadott közleményében.

A Piszkéstetői Obszervatórium távcsövével felfedezett kisbolygók néhány órával az éjszakai felfedezésük után be is csapódtak. „A 2022 EB5 egy 3 méteres kisbolygó volt, ami Izlandtól északkeletre robbant fel a légkörben az Atlanti-óceán felett. Az infrahang detektorokkal is érzékelt robbanás 4 kilotonnás volt, ami a hirosimai atombomba erejének harmadával egyenértékű. A 2023 CX1 kisbolygó egy kb. 2 méteres kondritos anyagú kisbolygó volt, melynek darabjai Normandia partjai mellett, Saint-Pierre-le-Vieger francia település közelében értek földet. A harmadik felfedezett kisbolygó a 2024 BX1, mely kb. fél méteres méretével apró, de ritka és különleges anyaga miatt nagy fényvisszaverő képességű test volt. Berlintől keletre, Ribbeck település közelében hullottak le a darabjai”.

photo_camera A korábban Sar2667 néven számon tartott 2023 CX1 kisbolygó az észak-franciaországi légtérben 2023. február 13-án Fotó: cw/hey cutie

A Svábhegyi Csillagvizsgálóban a magyar felfedezésű becsapódó kisbolygók darabjai mellett több más meteoritot is meg lehet nézni, akár mikroszkóppal is, illetve vannak olyan darabok, amiket kézbe is vehetnek a látogatók.

