Székely matematikusok előnyben!

A cikk címe és az ősi jel említése utal arra, hogy itt egy rovásírásos jel is szerepelhet az ábrán. És valóban, az A betű tetején láthatunk egy rovásírásos jelet. Ez a jel az "us" (ős) jele, amit a nikolsburgi rovásírásos ábécé (a székely-magyar rovásírás jelkészletének első ismert lejegyzése) végén találhatunk meg, és amely rengeteg szimbólumban fellelhető, például az énlakai Egy Isten mondatjelben is.

A képrejtvény bal oldalán log(i)-ket látunk, a jobb oldalon pedig az us-t az A betűn, amiket összeolvasva kapjuk a megfejtést: logikusan. Ti is ilyen logikusan jutottatok el a megoldásig?