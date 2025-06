Több gyerek megbetegedett, miután a szüleik egy influenszer tanácsára klór-dioxidot itattak velük

A gyerekek hányására, kiütésekre, görcsökre és vegyszerszagú vizeletre panaszkodnak azok a szülők, akik bedőltek Kerri Rivera homeopata influenszer állítólagos gyógymódjának, és fertőtlenítőszert adtak az autista gyermeküknek. Rivera szerint az autizmust férgek vagy paraziták okozzák, amelyeket az ipari fertőtlenítőszer, a klór-dioxid sikeresen elpusztít, az imént említett tünetek pedig a gyógyulás jelei, miert „így ürülnek ki a méreganyagok a szervezetből”. Az influenszernek az Instagramon 17 ezer követője van, a TikTok-fiókját már lekapcsolták.

Természetesen a véres vagy vegyszerszagú vizelet, a görcsök és a kiütések nem a gyógyulás jelei, hanem annak, hogy valakivel fertőtlenítőszert itattak, amiről már jó ideje kiderült, hogy nagyon rossz ötlet, és az égvilágon semmit sem gyógyít, az autizmust pedig pláne nem. Nem is Rivera az első, akinek ez jutott eszébe, egy Jim Humble nevű egyszeri szcientológus már 2006-ban kitalálta, hogy az általa MMS-terápiának (MMS: Miracle Mineral Supplement, Miracle Mineral Solution vagy Master Mineral Solution) nevezett eljárás az égvilágon mindenre jó.

Semmire sem jó

Humble állítása szerint az MMS jó a HIV, a malária, a hepatitisz, a H1N1, a megfázás, a pattanások, a rák és az autizmus ellen is, Rivera csak az utóbbi ellen javasolja az emberre egyébként mérgező szer használatát. Nem is magától jutott idáig: az ingatlanügynökből lett homeopata hosszan imádkozott, mielőtt megvilágosodott volna, és hipót itatott volna az autista gyerekével, aki ennek hatására az influenszer állítása szerint teljesen megváltozott.

Rivera persze a maga 17 ezer követőjével kispályás ahhoz képest, hogy a világjárvány idején maga Donald Trump is elmélázott rajta, hogy fertőtlenítőszerrel kellene beinjekciózni az embereket a covid ellen, de az is lehet, hogy a Lysolt a betegek tüdejébe juttatva még jobb eredményeket lehetne elérni. Az ötlet természetesen őrültség, és nagy valószínűséggel a betegek halálához vezetne. Az MMS-terápia sem jó semmire, csak rosszullétet okoz, időről időre pedig az amerikai élelmiszer- és gyógyszerügyi hivatal (FDA) is figyelmeztet a veszélyeire, az OGYÉI és az NNK pedig 2019-ben büntetőfeljelentést is tett a szer magyarországi forgalmazói ellen.

„Az oxidatív hatású szer irritálja a nyálkahártyát, súlyos reakcióba lép a vérrel, haemolízist okoz, azaz a vér alkalmatlanná válik az oxigén szállítására” – foglalta össze Müller Cecília akkori tisztifőorvos az MMS hatásait 2019-ben. A szernek semmilyen ismert gyógyhatása sincs, egészségkárosító hatásai viszont vannak, és amint arra Tim Nicholls, a brit National Autistic Society igazgatóhelyettese is felhívta a figyelmet, az autizmus sem hipóval, sem mással nem gyógyítható.