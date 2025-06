Elon Musk nem használ számítógépet, állítják az ügyvédei

Az Elon Musk és az OpenAI között folyó pereskedés legváratlanabb fordulatáról számolt be a Wired hétfőn, miszerint Musk ügyvédei egy nemrégiben benyújtott bírósági beadványban azt állították, hogy a techmilliárdos „nem használ számítógépet”.

Az állítás arra válaszul született, hogy az OpenAI panasza szerint Musk és cége, az xAI nem hajlandók teljes mértékben együttműködni a bizonyítékok feltárásának folyamatában. Musk ügyvédei ugyanis azt állították, hogy hozzáférhetővé teszik a milliárdos telefonjáról és e-mail-fiókjából származó adatokat, de számítógépről nem tudnak, azt ugyanis Musk egyáltalán nem használ.

A nyilvánosan elérhető bizonyítékok azonban másra utalnak: Musk többször is hivatkozott már a laptopjára az X-en közzétett posztjaiban – például 2024 decemberében, amikor egy fotóhoz többek között azt is hozzáfűzte, hogy „Ez egy kép a laptopomról”. Musk ráadásul nem is olyan rég emlékezetesen azt híresztelte magáról, hogy ő a világ egyik legjobb Diablo-játékosa – ebben az X-threadben is a játékkal tesztelte a Starlink-műholdjainak internetes szolgáltatását.

Legutóbb 2025 májusában posztolt arról, hogy az „ősrégi laptopját” az egykori félhivatalos hatékonysági minisztériuma, a DOGE nevét inspiráló mémkutya matricájával látta el. Ez éppen egy Aero laptop volt, de korábbi bejegyzéseiből tudható, hogy különböző windowsos és maces gépeket is használt már.

Elon Musk március elején perelte be az OpenAI-t, valamint annak két társalapítóját, Sam Altmant és Greg Brockmant, mert szerinte elárulták a cég eredeti misszióját, hogy a mesterséges intelligenciát az emberiség hasznára fordítsák. Musk szintén társalapítója a 2015-ben alakult startupnak, amit 2018-ban hagyott ott, miután az AI-fejlesztésekben aktív Tesla vezéreként összeférhetetlennek találta a két pozíciót.