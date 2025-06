Kinyírják a kék halált

Minden eddiginél simábban tud majd összeomlani a Windows az új fejlesztéseknek köszönhetően: a cég egy blogposztban jelentette be, hogy váratlan hiba esetén hamarabb tér majd magához az operációs rendszer, és az eddigi kék képernyő helyett feketén lehet tájékozódni a rendszer leállásáról vagy újraindulásáról. A Microsoft bejelentése szerint az új felület azért is jó, mert egyszerűbb, mint a régi, és könnyebben kiolvasható rajta a hibaüzenet, ráadásul jobban is illeszkedik a Windows 11 látványvilágához.

Az új hibaüzenet Fotó: Windows

Ezzel egy korszak ér véget: a hagyományos kék halál 1993, a Windows NT 3.1 megjelenése óta boldogítja a felhasználókat (mások szerint már a Windows 1.0-nél is elő lehetett csalogatni, bár ha tényleg összedőlt, itt már korát megelőzve egy fekete képernyő jelent meg). Az elnevezést nagy valószínűséggel a felhasználóknak köszönheti a világ, Dave Plummer, a Microsoft programozója szerint legalábbis ők nem így emlegették a hibát.

Az eredeti kék halál Fotó: Windows

Michael I. Hyman PC Roadkill című, 1995-ben megjelent könyvében már így emlegeti a jelenséget, tehát eddigre már bevettnek számított, ahogyan az is, hogy az operációs rendszer ilyenkor rejtélyes üzenetekkel boldogította a felhasználót, például egyszerre szólította fel arra, hogy indítsa újra a számítógépét, és arra, hogy semmiképpen se indítsa újra.

A CrowdStrike hibás frissítése utáni tömeges kék halál Fotó: SELCUK ACAR/Anadolu via AFP

Az új fejlesztések a tavalyi nagy leállás után beígért ráncfelvarrás része. Tavaly júliusban egy hibás frissítés miatt 8,5 millió windowsos gép produkálta egyszerre a kék halált, ezzel megbénítva a bankszektort és a légiközlekedést is. A frissítés után a cég stabilabb Windowst és gyorsabb helyreállítást ígér, valamint azt, hogy az előbb idézett dodonai hibaüzenetek helyett pontosabb tájékoztatást is.