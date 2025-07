Romantikázó kardszárnyú delfineket rögzítettek víz alatti kamerák

Igaz ugyan, hogy gyilkos bálnáknak is hívják őket, tengeri emlősökre vadásznak és olykor jachtokat süllyesztenek el a Földközi-tengeren, ám most kiderült, hogy a kardszárnyú delfineknek van egy gyengédebb oldaluk is. Miután nemrég kiderült, hogy moszatokkal tisztogatják egymást, most a kutatók arra jutottak, hogy szeretnek csókolózni, ráadásul nyelvvel – állítja egy tanulmány az Oceans folyóiratban, amelyet az IFLScience szemléz.

Eddig ilyen viselkedést, amelyet a tudományos kontextusban „nyelvcsipkedésnek” kezdtek nevezni, csak emberi gondozás alatt élő kardszárnyú delfinekneknél figyeltek meg. Fölmerült a kérdés, hogy a szabadon élő példányoknál is előfordul-e? Norvégia Kvænangen-fjordjainak vizein két vadon élő kardszárnyú delfin (Orcinus orca) csókját rögzítették.

A megfigyelő kutatók „ismételt, gyengéd, szemtől szembe történő orális kontaktusokként” írták le a viselkedést. Két felnőtt példány között történt, GoPro kamerával rögzítették a kutatók, az interakció összesen 1 perc 49 másodpercig tartott, három csókból állt, amelyek 10, 26 és 18 másodpercesek voltak. Az utolsó érintkezés után a kardszárnyú delfinek elváltak egymástól és elúsztak.

Ez a viselkedés hasonló ahhoz, amit 2013-ban a Tenerife szigetén található Loro Parque állatkertben figyeltek meg. „Az egyik egyed kinyújtotta a nyelvét, a másik pedig finoman rágcsálta” – írják a szerzők. A viselkedés beluga bálnáknál is megfigyelhető, ahol vélhetően a társas kötelékeket erősíti, és fiatal egyedeknél látható gyakran. Meglehet, hogy ez a viselkedés segít a cetfélék társadalmi és akár motorikus képességeinek fejlődésében is.

A tanulmány szerzője szerint a kardszárnyú delfinek esetében ritka viselkedésről van szó, akár évekig nem fordul elő. Első említése egyébként 1978-as, és minthogy azóta fogságban és szabadon élő példányoknál is megfigyelték, általános lehet a kardszárnyú delfinek között.



