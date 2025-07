Ennek vajon hány megoldása lehet? És olívaolajon?

254. feladvány: 2025 növekvő számjegyekből

Az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 számjegyek közé tegyünk be úgy műveleti jeleket, hogy a végeredmény 2025 legyen. Csak az alap műveleti jeleket lehet használni: összeadást, kivonást, szorzást és osztást, viszont lehet használni zárójeleket is, és mindegyik jelet akárhányszor. A számjegyek sorrendjén nem lehet változtatni, és mindegyiket kötelező használni, az viszont megengedett, hogy bizonyos számjegyek közé ne tegyünk műveleti jelet, hanem összeolvassuk őket többjegyű számmá, illetve a kivonás jelét előjelként is szabad használni.

Aki mindenki másnál több különböző megoldást küld 2025. július 31. éjfélig a cikk végén megadott e-mail címre, egy dedikált Pixelino társasjátékot nyer. Zárójeleket fölöslegesen halmozni nem ér!

Tipp Nézzük meg milyen számok osztják a 2025-öt!

Megoldás Egy lehetséges megoldás: ((1+2)/3) × (4+5+6) × (7+8) × 9 = 2025. Ha tudsz még ezen kívül más megoldást, akkor ne habozz, küldd be, hiszen aki mindenki másnál többet küld a határidő lejártáig, az nyereményben részesül!

Ha megjegyzésed lenne, vagy feladványt javasolnál, írj az eszventura@qubit.hu e-mail címre!

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.