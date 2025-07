Medúzát fogtak a Hármas-Körösből a harcsázni induló horgászok Gyomaendrődnél

Petrovszki Róbert és Mazán Nándor harcsázás közben figyelt fel két szokatlan fajra a Hármas-Körös gyomaendrődi szakaszán: az eredetileg Kínából származó édesvízi medúzára (Craspedacusta sowerbii) és az Észak-Amerikában őshonos óriási mohaállatra (Pectinatella magnifica) – jelentette a hétvégén a Beol.

A legfeljebb 2-3 centisre fejlődő édesvízi medúzák az emberre ártalmatlanok, méreganyaguk legfeljebb az apró vízi élőlényekre veszélyes. Magyarországon eddig leginkább bányatavakban fordult elő, de az egyre melegebb és hosszabb nyári időszakok kedveznek az életmódjának, így az elmúlt években többször feltűnt horgász- és tőzegtavakban, most pedig folyóvízben is észlelték.

Ahogy a Tiktokra feltöltött videóban Petrovszki is elmondja, az édesvízi medúzák csak akkor jelennek meg, ha a víz hőmérséklete jóval 20 Celsius-fok fölé emelkedik – a legfrissebb adatok szerint a Hármas-Körös Gyománál a 26,2 fokot is elérte július 7-én. A horgász szerint jelenleg is több ezer példány figyelhető meg belőlük a Hármas-Körös tárgyalt szakaszán.

A salgótarjáni Középbánya-tóban élő édesvízi medúza két példánya 2019. szeptember 2-án Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

A medúza mellett a Mississippi vidékéről származó óriási mohaállat megjelenésének is kedvez a klímaváltozás: ez a jövevényfaj (amely ijesztő kinézete ellenére ökológiai szempontból nem jelent veszélyt) szintén a meleg vizeket kedveli, az enyhébb telek ráadásul a kolóniák jobb áttelelését is lehetővé teszik. A klímaváltozás miatt ráadásul gyakoribbak az algavirágzások, amelyek szintén ideális körülményeket teremtenek ennek a fajnak.