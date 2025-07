Halálos csapdává válnak a gólyafészkek a rengeteg szemét miatt

Bár a gólyákról köztudott, hogy előszeretettel használnak a fészkükhöz mindenféle hulladékot, mindeddig senki sem vizsgálta, hogy ennek milyen következményei vannak, ahogy más fajok esetében is csak a felhasznált anyagokról esett szó, a madarak egészségére gyakorolt hatásukról már kevésbé. Ezt a hiányt pótolta most a University of East Anglia, a Lisszaboni Egyetem és a Montpellier-i Egyetem közös kutatása, amelyben ugyan csak gólyafészkeket vizsgáltak, de a tanulságaiból más fajok helyzetére is következtetni lehet.

A kutatók öt éven keresztül, 2018 és 2023 között figyelték a gólyafészkeket Portugália déli részén. Összesen 568 fészket vizsgáltak, amelyek változatos környezetben helyezkedtek el, volt köztük városi, szántóföld közelében lévő és legelő környékén álló is. A fészkek 91 százalékában találtak emberi eredetű hulladékot, 42 százalékukban pedig valamiféle zsineget, ami a kutatók szerint a legnagyobb veszélyt jelenti a fiókákra: a 12 százalékuk belegabalyodott az anyagba.

A gyilkos bálázózsineg

Azt is kimutatták, hogy minél több a zsineg egy fészekben, annál jobban megnő a fiókák mortalitása: a műanyagba gabalyodott állatok között megnőtt az elhullás esélye. A halálhoz vezető sérüléseket legtöbbször (az esetek 63 százalékában) bálazsineg okozta, az elszorított végtagon nekrózis alakult ki, illetve a zsineg amputálta az egyre növekvő fiókák lábát.

Gólyafiókák a szemétfészekben Fotó: Marta Acacio

A kutatók szerint az eredmények nemcsak a fehér gólyákról és Portugáliáról mondanak sokat, hanem azt jelzik, hogy jóval komolyabb világméretű problémáról van szó, mint korábban hitték. Ursula Heinze, a tanulmány vezető szerzője szerint a kutatásból az is kiderült, hogy minél hamarabb lecserélik a szintetikus bálázózsinórt valamilyen környezetbarátabb megoldásra, annál jobb.

Aldina Franco, a tanulmány társszerzője szerint persze nemcsak a zsinegek okoznak problémát: Ukrajnában a madarak a háborúban megsemmisített drónokból származó üvegszálakat használják fészeképítésre, de az Egyesült Királyságban is megfigyelték, hogy különböző műanyagokat építenek a fészkükbe, és bár a fiókák elhullását ezekben az esetekben nem vizsgálták külön, nagyon valószínű, hogy az idegen anyagok más fajoknál is hasonló problémákat okozhatnak.