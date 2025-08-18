A szuperérzékeny emberek hajlamosabbak a szorongásra és a depresszióra

A szuperérzékeny emberek hajlamosabbak a mentális egészségügyi problémákra, mint a kevésbé érzékenyek – mutatta ki egy, a Clinical Psychological Science folyóiratban megjelent új tanulmány. A londoni Queen Mary Egyetem kutatói 33 tanulmány eredményein végeztek összegző metaanalízist, amelyben azt vizsgálták, hogy a környezetük változásait szenzitívebben érzékelő emberek (HSP – highly sensitive people) nagyobb valószínűséggel tapasztalnak-e depressziót és szorongást – írja a Medical Xpress. Mint kiderült, igen – ez az eredmény viszont a problémák újszerű kezelési módjainak kifejlesztésében segítheti a kutatókat.

A vizsgálatban az egyéni érzékelést vették alapul, amellyel mérhetővé tehetők a személyiségvonások. Az érzékenységet az alapján definiálták, hogy egy ember mennyire reagál szenzitíven az erős fényhatásokra, illetve a környezet és más emberek hangulatának minimális változására. Ha nagyobb hajlandóságot mutat valaki ezeknek a tényezőknek az érzékelésére és feldolgozására, akkor az egész populáció körülbelül 31 százalékához, a szuperérzékeny emberek csoportjához tartozik.

Tom Falkenstein, a Queen Mary Egyetem pszichoterapeutája és doktori hallgatója kiemelte, hogy „ez a legátfogóbb szisztematikus áttekintés eddig serdülők és felnőttek érzékenysége és mentális egészsége közötti kapcsolatról, és ez az első metaanalízis, amely számszerűsíti ennek a kapcsolatnak a hatását”. Michael Pluess, a Surrey-i Egyetem fejlődéspszichológia-professzora és a Queen Mary Egyetem vendégprofesszora hozzátette, hogy „a szuperérzékeny emberek a pozitív tapasztalatokra – köztük a pszichológiai kezelésekre – is érzékenyebben reagálnak”.

A szuperérzékeny emberek tehát nagyobb eséllyel küzdenek depresszióval, szorongással, poszttraumás stressz-zavarral, agorafóbiával vagy elkerülő személyiségzavarral. A kutatás szerint azonban ezeket a pszichológiai állapotokat a relaxációs technikák vagy mindfulness-gyakorlatok bevonásával könnyebben lehet náluk kezelni, mint a kevésbé érzékeny személyiséggel rendelkező páciensek esetében.