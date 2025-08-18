Kinyitották a világűrben a legnagyobb keringő radart, ami a Föld változásait figyeli

Fontos mérföldkőhöz érkezett az amerikai és indiai űrügynökségek (NASA, ISRO) közös projektje, ugyanis a NISAR misszió keretében kinyitották a világ legnagyobb radarantennáját. A 12 méter átmérőjű, dob alakú eszköz az indítás során esernyőhöz hasonlóan volt összehajtva, és 17 nappal az indulás után, augusztus 15-én sikeresen kinyílt az alacsony Föld körüli pályán. Ez a művelet volt a kb. két és fél hónapos beüzemelési szakasz legfontosabb lépése, hogy aztán elkezdődhessenek a tudományos mérések.

A dob alakú radar művészi illusztrációja Forrás: NASA JPL

Az indiai Satish Dhawan Űrközpontból július 30-án fellőtt NISAR műhold és kiegészítő eszözeinek célja, hogy minden eddiginél pontosabban monitorozza a Föld felszínének változásait. A műhold kettős frekvenciájú, szintetikus apertúrájú radarrendszerekkel (SAR) rendelkezik, amelyek akár centiméteres pontossággal képesek észlelni a felszíni változásokat éjjel-nappal, bármilyen időjárási körülmények között. Ezáltal a kutatók páratlan betekintést nyernek a természeti katasztrófákba, az éghajlatváltozásba és a környezeti változásokba, így a katasztrófavédelmet és az erőforrásokkal való gazdálkodást is tudják segíteni.

A NISAR által gyűjtött adatok lehetővé teszik, hogy a kutatók nyomon kövessék például a jégtakarók, az óceánok, az erdők vagy a mezőgazdasági területek változásait, így átfogó képet kaphatnak a bolygó felszínének minden apró alakulásáról.

A beüzemelés során a NASA és az ISRO szakemberei gondosan kalibrálják az eszközöket, hogy biztosítsák a legnagyobb pontosságot, mielőtt a műhold várhatóan novemberben megkezdi teljes értékű működését.