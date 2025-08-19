„Ezek a robotok még mindig bénák” – estek-keltek az első humanoidrobot-olimpia versenyzői Pekingben

Szürreális jelenetekkel sokkolta a közönséget az első World Humanoid Robot Games, vagyis gyakorlatilag a humanoid robotoknak szánt olimpia megnyitója múlt csütörtökön. A 2022-es téli (humán) olimpiai játékok gyorskorcsolya-oválpályáján megrendezett robotversenyek nyitóceremóniáján (itt lehet visszanézni, érdemes!) egy egész robotzenekar fellépett a humán-robot vegyes tánckar előtt.

Egyes robotok már a kezdeti show alatt kidőltek egy-egy komolyabb mozdulat után, és miután a földön rángatóztak, kezüknél-lábuknál fogva vitték le őket a színpadról a láthatóan figyelmes készenlétben álló emberi segítők. A zenés-táncos mulatság mellett még egy szintén vegyes (hús-vér, illetve hardver-szoftver szereplők általi) divatbemutató is belefért a megnyitó műsorába.

Miután felvonultak a színpadon az egyes csapatok (16 országból több mint 500 robot versenyzett egymással), elkezdődtek a bemutató játékok, amelyek közül már rögtön az első szépen megmutatta a technológia jelenlegi korlátait. A csoszogó robotfocisták egyike (pirosban) rögtön a meccs elején ziccerben találta magát, de majdnem egy percig tartott, míg többszöri próbálkozásra végre nem a túl sok ellenállást nem mutató kapusba (kékben) rúgta a labdát, még üres kapura sem sikerült betalálnia.

Őrült izgalmak a fociverseny nyitómeccsén

Amikor végre gólt rúgott a robotcsatár, az sem volt egy Puskás-díjas momentum: a labdával együtt besétált a gólvonal mögé, ahol úgy beleakadt a hálóba, hogy egy emberi segítőnek kellett kihoznia onnan, de ez a mozzanat úgy összezavarta (valószínűleg az, hogy egy pillanatra nem értek le a lábai a földre), hogy rángatózott egyet, majd le is kellett vonszolni a pályáról.

Gólt rúgott, elromlott

Ilyen nyitány után őrületes háromnapos programra lehetett számítani, és a beszámolók szerint nem is okoztak csalódást az atlétikai, bokszoló és más sportágakban versenyző humanoid robotok.

A Quartz tudósítása szerint például „a sprintversenyeken néhány robotnak sikerült pár egyenletes lépést megtennie, míg mások már a rajtnál hasra estek, és vezetékekből meg végtagokból álló kupacokká rogytak. Néhányuk teljesen lefagyott, így a kezelőknek be kellett futniuk a pályára, hogy újraindítsák őket. A botladozások, ütközések és merev futások inkább bohózattá, mintsem sporteseménnyé tették a versenyeket – és a közönség imádta.”

A futószámok klasszikus pillanata volt, amikor egy pályájáról eltévedt robot épp nem maga esett el, hanem úgy belefutott a másik sávban sétáló emberbe, hogy azt lökte el – majd, mintha mi sem történt volna, futott tovább.

De hiába feküdtek rá az egymást püfölő robotharcosokra Pekingtől San Franciscóig, a robotolimpia bokszmeccsei levegőt ütögető, maguktól hanyatt eső versenyzőktől hemzsegtek:

Kína persze nem humorforrásnak szánta a rendezvényt: ezermilliárd jüanos (ez 47 billió, vagyis 47 000 milliárd forint) alapot terveznek létrehozni robotikai és AI-startupoknak, mivel az állami irányvonal szerint az egészségügyben, a munkában és a mindennapi életben is a humanoid robotok jelentik a jövőt. A robotolimpia ennek a célnak az elérésében egy fontos eszköz: rengeteg adatot tudtak gyűjteni sok különböző robot ütközéséből, eséséből és sikeresen elvégzett feladatából egyaránt, amiket aztán a további fejlesztésekhez használhatnak fel.

„A botlások ellenére jelentős előrelépést láthattunk a robotok mozgásában és egyensúlyában, beleértve a hátraszaltókat és más akrobatikus, harcművészeti mozdulatokat” – mondta a New York Timesnak a Berkeley robotikaprofesszora, Ken Goldberg. Kollégája, az Oregoni Állami Egyetemen kutató Alan Fern szerint a robotolimpia „valós képet mutatott a közönségnek arról, hol is tartanak valójában a dolgok”.

Fern szerint az egyértelmű, hogy a humanoid robotok gyártása annyit fejlődött az elmúlt években, hogy sokkal olcsóbban lehet sokkal stabilabb, többféle mozgásra és funkció ellátására képes robotokat gyártani, és ehhez a mesterséges intelligencia párhuzamos fejlődése is nagyban hozzájárul. Ugyanakkor rendszerint még mindig emberi operátorra van szükségük, hogy többé-kevésbé irányítsák őket, mivel a tervezés és értelmezés magasabb szintű funkcióival még nincsenek felvértezve. Mint mondta, „ezek a robotok még mindig bénák”.