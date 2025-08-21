Minden idők legjobb magyar eredménye született a 18. Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián

Káprázatos sikereket ért el a magyar csapat a csillagászati és asztrofizikai diákolimpián: a verseny legjobb női versenyzője Elekes Dorottya lett, aki emellett egy aranyérmet is hazahozhat, a másik magyar aranyérmes pedig Dobák Bálint lett. Elekes Panni egy ezüstöt, Bartucz Eszter Bianka és Zádori Gellért pedig egy-egy bronzérmet szerzett. A csapatot Kovács József (leader), Varga Vázsony (leader), Takács Dóra (observer), Rózsahegyi Márton (observer), Kiss László (visitor) és Szabó Norton (visitor) kísérte.

Az olimpiát idén a 18. alkalommal rendezték meg, ezúttal Mumbai-ban, a verseny augusztus 11-én kezdődött, a rendezvény ma zárult le az eredmények kihirdetésével. A versenyzők elméleti és gyakorlati teszteket is végeznek, az előbbiek között Kiss László csillagász videóközvetítése szerint nagy szerepet kaptak a fekete lyukak, az utóbbiban pedig egy planetáriumi gyakorlaton a Neptunuszon túli objektumokat kellett észlelniük.

64 ország, 300 diák

A versenyen 64 ország diákjai, illetve felkészítői vesznek részt, az idei volt eddig a legnépesebb rendezvény 300 indulóval. Az első versenyt 2007-ben rendezték meg Bhumibol Adulyadej tajvani király 80. születésnapjának tiszteletére, azóta évente változó helyszíneken (Indonézia, Lengyelország, Irán, Kína stb) tartják az olimpiát.

A rendezvény célja az edukáció és a csillagászat népszerűsítése mellett a nemzetközi kapcsolatok építése és a vendéglátó ország kultúrájának megismerése, ennek jegyében a magyar csapat például megtekintette, hogy milyen a hó. A magyarok 2011 óta vesznek részt az olimpián, először az ötödik, Krakkóban megrendezett versenyen indultak. Magyarország eddig egyszer, 2019-ben rendezett csillagászati és asztrofizikai diákolimpiát Keszthelyen.



