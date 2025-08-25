Vágd ezt az alakzatot két egyforma részre!
augusztus 25.tudomány
- Link másolása
- X (Twitter)
- Tumblr
260. feladvány: Egybevágó részek
Hogyan lehet az alábbi alakzatot két teljesen egybevágó részre bontani?
Tipp
Az egyetlen ferde vonalon az alakzatoknak fele-fele arányban osztozniuk kell!
Megoldás
Ha szereted a fejtörőket, tekintsd meg korábbi feladványainkat is! Ha megjegyzésed lenne, vagy feladványt javasolnál, írj az eszventura@qubit.hu e-mail címre! Ha pedig tetszik a rovat, akkor ezt a Vendégkönyvben kifejezésre juttathatod.
Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.
Kapcsolódó cikkek
Ész Ventura-feladványok listája
Ész Ventura tudomány február 25.
Ész Ventura – Vendégkönyv
Gáspár Merse Előd tudomány 2018. április 12.