Vágd ezt az alakzatot két egyforma részre!

Ész Ventura
augusztus 25.
tudomány
260. feladvány: Egybevágó részek

Hogyan lehet az alábbi alakzatot két teljesen egybevágó részre bontani?

Illusztráció: Gáspár Merse Előd
Tipp

Az egyetlen ferde vonalon az alakzatoknak fele-fele arányban osztozniuk kell!

Megoldás
Illusztráció: Gáspár Merse Előd

Ha szereted a fejtörőket, tekintsd meg korábbi feladványainkat is! Ha megjegyzésed lenne, vagy feladványt javasolnál, írj az eszventura@qubit.hu e-mail címre! Ha pedig tetszik a rovat, akkor ezt a Vendégkönyvben kifejezésre juttathatod.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.

