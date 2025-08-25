Vágd ezt az alakzatot két egyforma részre!

260. feladvány: Egybevágó részek

Hogyan lehet az alábbi alakzatot két teljesen egybevágó részre bontani?

Tipp Az egyetlen ferde vonalon az alakzatoknak fele-fele arányban osztozniuk kell!

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.