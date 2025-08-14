Megdöbbentően hasonlít a macskák demenciája az emberi Alzheimer-kórra

Demenciában szenvedő macskák segíthetnek megérteni az Alzheimer-kór kialakulását – állítják kutatók, akik az állatok agyában béta-amiloid plakkokat azonosítottak.

Az emberekhez hasonlóan az állatoknál is viselkedési változásokhoz, zavarodottsághoz és alvásproblémákhoz vezető demencia sok idősebb házimacskánál megjelenik. Robert McGeachan, az Edinburgh-i Egyetem neurobiológusa és kollégái 25, eltérő életkorú macskát vizsgáltak meg, miután azok elpusztultak.

A European Journal of Neuroscience folyóiratban hétfőn megjelent tanulmányuk szerint a boncolások után végzett mikroszkópos vizsgálatok során az idősebb, demens állatokban béta-amiloid fehérjék felgyülemlését mutatták ki. A plakkok az idegsejtek szinapszisai környékén helyezkedtek, amik az idegsejtek közötti elektromos és kémiai kommunikációt teszik lehetővé. A struktúrákat emellett asztrociták, valamint mikrogliáknak nevezett immunsejtek vették körül, amik a szinapszisok elvesztését eredményezték.

„A demencia egy rettenetes betegség, akár embereket, macskákat, vagy kutyákat érint. Az eredményeink megdöbbentő hasonlóságokat tárnak fel a macskák demenciája és az emberi Alzheimer-kór között” – mondta McGeachan. A kutató szerint innentől kezdve meg lehet vizsgálni, hogy az ígéretes, embereknek kifejlesztett gyógyszerek segíthetnek-e a házimacskák tüneteinek enyhítésében.

Emellett a szakemberek szerint az állatok, amikben természetes körülmények közt is kialakul a demencia, megbízhatóbb modellként szolgálhatnak a betegség lefolyásának vizsgálatára, mint a jelenleg Alzheimer-modellként használt transzgenikus egerek.

