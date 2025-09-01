Egyetlen építőelemmel egy végtelen nagy duplapluszos feladvány és nyereményjáték!

A dán fejlesztésű Plus-Plus építőjáték érdekessége, hogy egyetlen elemet használ. Ennek ellenére végtelen sok dolog építhető belőle síkban és térben egyaránt. Éppen amiatt, hogy csak egy elemmel kombinálhatunk, hatalmas teret ad a kreativitásnak, és játékosan fejleszti a térlátást. A precíz technológiának köszönhetően az erős, de rugalmas műanyagból (LDPE) készült egyszerű, de különleges alakú dupla plusz jelre emlékeztető elemek könnyen egymásba szorulnak mindenféle kötőelem nélkül.

261. feladvány: Plus-Plus parkettázás

A Plus-Plus építőelemeivel többféleképpen is parkettázható a sík, de lehet-e úgy lefedni a végtelen síkot végtelen sok elemmel, hogy csak téglalapok maradjanak ki helyenként, akár végtelen sok helyen?

Elárulom: lehet. Aki viszont elsőként küld a cikkben szereplő megoldástól eltérő megoldást, az 760 darabos Plus-Plus készletet nyer a Modell & Hobby Kft. felajánlásából! A megoldásokat a cikk végén szereplő e-mail címre lehet beküldeni.

Tipp Gondolkodjunk a lehető legkisebb téglalapban, ami nem négyzet!

Megoldás Egy lehetséges megoldás az alábbi, ami periodikusan folytatható. Illusztráció: Gáspár Merse Előd Ha te tudsz más megoldást, akkor küld be, mert Plus-Plus készletet nyerhetsz!

Ha szereted a fejtörőket, tekintsd meg korábbi feladványainkat is! Ha megjegyzésed lenne, vagy feladványt javasolnál, írj az eszventura@qubit.hu e-mail címre! Ha pedig tetszik a rovat, akkor ezt a Vendégkönyvben kifejezésre juttathatod.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.