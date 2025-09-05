Van egy hangyafaj, amelynek királynője más fajok utódait is világra hozza

A déli maggyűjtőhangya (Messor ibericus) királynője nemcsak a saját fajának utódait hozza világra, hanem más fajokból származó utódokat is - számol be az IFLScience. „Ez szinte hihetetlen, azon kívül új távlatokat is nyit az evolúciós biológia megértése számára” – idézi a lap Michael Goodisman, a Georgia Institute of Technology kutatójának kommentárját a Science cikkéből.

A folyamat része azon nőstény hangyakirálynők életciklusának, amelyek más fajok hímjeivel való párosodás nélkül nem képesek dolgozó hangyákat nemzeni. A kutatók, akik a Nature-ben publikálták tanulmányukat, 390 egyed genetikai adatait vizsgálták öt különböző maggyűjtőhangya nemzetségbe tartozó fajból. Az adatok azt mutatták, hogy a déli maggyűjtőhangyáknál a dolgozók és a királynők genetikailag nem annyira hasonlóak, ami arra utal, hogy hibridek.

Messor ibericus (déli maggyűjtő hangya) dolgozók Forrás: Antwiki

A mitokondriális DNS közelebbi vizsgálata nyomán kiderült, hogy a dolgozóknak maggyűjtőhangya anyjuk volt, és apai DNS-ük egy Messor structor nevű fajtól származik. A két faj előfordulási területei ráadásul nem fedik egymást. „Még meggyőzőbb bizonyíték, hogy az olasz Szicília szigetéről származó első generációs hibrid dolgozók több mint ezer kilométerre találhatók a legközelebbi ismert apai faj előfordulási helyétől” – magyarázzák a szerzők.

